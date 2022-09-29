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Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
Türk Sineması’nın usta oyuncularından Türkan Şoray, Mersin’in Tarsus ilçesinde adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı. Şoray, "Hayatımın en güzel... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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pamuk, türkan şoray, фото, tarsus
pamuk, türkan şoray, фото, tarsus

Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

15:18 29.09.2022 (güncellendi: 15:33 29.09.2022)
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Türk Sineması’nın usta oyuncularından Türkan Şoray, Mersin’in Tarsus ilçesinde adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı. Şoray, "Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi.
© DHAAdana Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve pamuk ıslahçılarının iş birliği ile 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen yeni yerli ve milli pamuk çeşidi 'Türkan'ın tanıtımı ve hasadı yapıldı.
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye
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© DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve pamuk ıslahçılarının iş birliği ile 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen yeni yerli ve milli pamuk çeşidi 'Türkan'ın tanıtımı ve hasadı yapıldı.
© DHATarsus’un Çiçekli köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Türkan Şoray'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, üreticiler, konuklar, bürokratlar, tarım işçileri ve bölge halkı katıldı. Pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilenen Şoray, kendisine hediye edilen yazmayı da taktı.
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye
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© DHA
Tarsus’un Çiçekli köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Türkan Şoray'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, üreticiler, konuklar, bürokratlar, tarım işçileri ve bölge halkı katıldı. Pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilenen Şoray, kendisine hediye edilen yazmayı da taktı.
© DHAHayranlarının sevgisi karşısında duygulanan Türkan Şoray, "Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" diye konuştu.
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye
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© DHA
Hayranlarının sevgisi karşısında duygulanan Türkan Şoray, "Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" diye konuştu.
© DHATürkan Şoray’ın iyi bir sanatçı olmasının yanı sıra güzel bir kalbi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Şoray’a katılımı için teşekkür etti. Enstitü yöneticilerini ve emeği geçenleri kutlayan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki tarımın hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "1924’te bu enstitüyü kurdurmuş. Ne kadar ileri görüşlü bir ulusal öndere sahip olduğumuzu asla unutmayalım. Yerli ve milli tohum üretilmesi olağanüstü önemli bir hadise ve emeği geçenleri kutluyorum. Nerede memleketimize faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, tanıtmak bizim görevlerimizdendir. Şu anda da bunu yapıyoruz.Alışık olunan belediyeciliğin üzerine, kentimizin zenginliklerini ortaya çıkaran ve değerlendiren, tanıtan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Yer fıstığı ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız var. Tohum aldık, çiftçilere dağıttık. Ayrıca şu anda yeni bir fıstık tohumunu da enstitümüzle birlikte yerlileştiriyoruz. Bunlar belediyelerin yaptığı alışılagelmiş işlerden değil.”
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Türkan Şoray’ın iyi bir sanatçı olmasının yanı sıra güzel bir kalbi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Şoray’a katılımı için teşekkür etti. Enstitü yöneticilerini ve emeği geçenleri kutlayan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki tarımın hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "1924’te bu enstitüyü kurdurmuş. Ne kadar ileri görüşlü bir ulusal öndere sahip olduğumuzu asla unutmayalım. Yerli ve milli tohum üretilmesi olağanüstü önemli bir hadise ve emeği geçenleri kutluyorum. Nerede memleketimize faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, tanıtmak bizim görevlerimizdendir. Şu anda da bunu yapıyoruz.Alışık olunan belediyeciliğin üzerine, kentimizin zenginliklerini ortaya çıkaran ve değerlendiren, tanıtan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Yer fıstığı ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız var. Tohum aldık, çiftçilere dağıttık. Ayrıca şu anda yeni bir fıstık tohumunu da enstitümüzle birlikte yerlileştiriyoruz. Bunlar belediyelerin yaptığı alışılagelmiş işlerden değil.”
© DHAKaralar, “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu işlerle ilgili başarılı çalışmalar, iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Adana dünyanın en önemli 3 ovasından birinin merkezinde yer alan şehrimiz. Tarıma çok elverişli bir noktadayız. Çeşitli ürünlerin fidelerini dağıtarak üreticimizi destekliyoruz. Bu konuda özellikle kadınlarımızı kooperatifler kurarak destekliyoruz. Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmesi, hayata dair her alanda var olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu işlerle ilgili başarılı çalışmalar, iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Adana dünyanın en önemli 3 ovasından birinin merkezinde yer alan şehrimiz. Tarıma çok elverişli bir noktadayız. Çeşitli ürünlerin fidelerini dağıtarak üreticimizi destekliyoruz. Bu konuda özellikle kadınlarımızı kooperatifler kurarak destekliyoruz. Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmesi, hayata dair her alanda var olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
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