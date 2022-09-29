Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

© DHA Türkan Şoray’ın iyi bir sanatçı olmasının yanı sıra güzel bir kalbi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Şoray’a katılımı için teşekkür etti. Enstitü yöneticilerini ve emeği geçenleri kutlayan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki tarımın hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "1924’te bu enstitüyü kurdurmuş. Ne kadar ileri görüşlü bir ulusal öndere sahip olduğumuzu asla unutmayalım. Yerli ve milli tohum üretilmesi olağanüstü önemli bir hadise ve emeği geçenleri kutluyorum. Nerede memleketimize faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, tanıtmak bizim görevlerimizdendir. Şu anda da bunu yapıyoruz.Alışık olunan belediyeciliğin üzerine, kentimizin zenginliklerini ortaya çıkaran ve değerlendiren, tanıtan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Yer fıstığı ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız var. Tohum aldık, çiftçilere dağıttık. Ayrıca şu anda yeni bir fıstık tohumunu da enstitümüzle birlikte yerlileştiriyoruz. Bunlar belediyelerin yaptığı alışılagelmiş işlerden değil.”