https://sputniknews.com.tr/20240320/ankara-istanbul-arasi-seyahat-suresi-kisaliyor-1081879312.html

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T13:55+0300

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ankara

seyahat

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren

tren

tren seferi

bilecik

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi hakkında bilgilendirmede bulundu. Uraloğlu: “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240306/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-5g-teknolojisi-icin-tarih-verdi-1081447750.html

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istanbul, ankara, seyahat, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren, tren, tren seferi, bilecik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu