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Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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istanbul
ankara
seyahat
yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren
tren
tren seferi
bilecik
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
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Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi hakkında bilgilendirmede bulundu. Uraloğlu: “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-5g-teknolojisi-icin-tarih-verdi-1081447750.html
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istanbul, ankara, seyahat, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren, tren, tren seferi, bilecik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
istanbul, ankara, seyahat, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren, tren, tren seferi, bilecik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

13:55 20.03.2024 (güncellendi: 13:57 20.03.2024)
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız” açıklamasında bulundu.
Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Uraloğlu: “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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