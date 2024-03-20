https://sputniknews.com.tr/20240320/ankara-istanbul-arasi-seyahat-suresi-kisaliyor-1081879312.html
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T13:55+0300
2024-03-20T13:55+0300
2024-03-20T13:57+0300
istanbul
ankara
seyahat
yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren
tren
tren seferi
bilecik
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073370124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10906e95992bff56c419005035cad80f.jpg
Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi hakkında bilgilendirmede bulundu. Uraloğlu: “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-5g-teknolojisi-icin-tarih-verdi-1081447750.html
istanbul
ankara
bilecik
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073370124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb3344243fe6128b9ba78eb745d29cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ankara, seyahat, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren, tren, tren seferi, bilecik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
istanbul, ankara, seyahat, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren, tren, tren seferi, bilecik, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
13:55 20.03.2024 (güncellendi: 13:57 20.03.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız” açıklamasında bulundu.
Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Uraloğlu: “Başta Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında Yükse Hızlı Tren Garları inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız” diye konuştu.