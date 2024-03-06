Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Kurlarda ‘kirli dalgalanma’ var
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İncirlik’teki ABD nükleer bombaları Türkiye’nin başına büyük ipotektir. Bu ipotekten kurtulmalıyız’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobil siber tehditlerdeki artışlari
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240306/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-5g-teknolojisi-icin-tarih-verdi-1081447750.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde 'U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:40+0300
2024-03-06T17:40+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
5g
deprem
kahramanmaraş
gazi üniversitesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369473_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3571768680b4cfc051e8225cb939d1f6.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz" dedi.Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk" açıklamasında bulundu.'İkinci depremi bizzat yaşadım'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan depreme ilişkin de konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını ifade eden Uraloğlu, "Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız" cümlelerini kaydetti.'4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebiliyoruz'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun ehemmiyetine de işaret ederek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini dile getirdi.Uraloğlu konuşmasında, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1.5 milyar insan ve yine yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz" dedi.'2071'i planlıyoruz'Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:Uraloğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını belirterek, bunun sonucunda da lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ve bu alanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin ilgi alanlarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağı imalat bulunmadığını da anlatan Uraloğlu, "Burada uluslararası ödül alan projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü" diye konuştu.'Uçmadığımız ülke kalmasın'Uraloğlu, Türkiye'den 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bu sayının 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Karadeniz'in lojistik üssü olan Filyos Limanı'nın önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, Rize-İyidere Lojistik Limanı'nı 2025'in sonunda bitirmeyi planladıklarını bildirdi.Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/bakan-uraloglu-hizli-trenle-bizi-kim-bulusturdu-cumhurbaskanimiz-bulusturdu-1081011920.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369473_8:0:2560:1914_1920x0_80_0_0_d412413f02ba421a6a05e01b12e23b92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 5g, deprem, kahramanmaraş, gazi üniversitesi
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 5g, deprem, kahramanmaraş, gazi üniversitesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi

17:40 06.03.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde 'U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz" dedi.
Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk" açıklamasında bulundu.

'İkinci depremi bizzat yaşadım'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan depreme ilişkin de konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını ifade eden Uraloğlu, "Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız" cümlelerini kaydetti.

'4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebiliyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun ehemmiyetine de işaret ederek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini dile getirdi.
Uraloğlu konuşmasında, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1.5 milyar insan ve yine yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz" dedi.

'2071'i planlıyoruz'

Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
Güney Koridor şu anda en aktif kullanılan koridor. Orta Doğu'daki karışıklıklardan ve onun devamında Süveyş Kanalı'ndan ticari gemilerin geçmesindeki oluşan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. 35 gün giden mal 45 günde gidebiliyor. Orta Koridor'dan gittiği zaman demir yoluyla çok daha kısa sürelerde gidebiliyor ama orada bir kapasite var. Bu kapasiteyi artırmamız gerekir. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bu da Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol. Burada ciddi şekilde çalışıyoruz. Projeler bitme aşamasında, epey bir mesafe aldık.
Uraloğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını belirterek, bunun sonucunda da lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ve bu alanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.
Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin ilgi alanlarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
Biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanı'mızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz ve ağırlıklı olarak demir yollarını yapmayı hedefliyoruz. 22 yılda ulaştırmaya yaklaşık 275 milyar dolarlık yatırım yaptık.
Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağı imalat bulunmadığını da anlatan Uraloğlu, "Burada uluslararası ödül alan projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü" diye konuştu.

'Uçmadığımız ülke kalmasın'

Uraloğlu, Türkiye'den 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bu sayının 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Bizim bayrak taşıyıcımız. Sadece insanların seyahat etmesi değil, ülkemizin tanıtımına, o ülkedeki her türlü ilişkinin geliştirilmesine katkısı var. Ayrıca 174 ülkeyle havacılık anlaşmamız var. Neredeyse olmayan ülke kalmadı. Bundan sonra belki hedefimiz bu olmalı. Uçmadığımız ülke kalmasın. Çukurova Havaalanı da Akdeniz Bölgesi'ndeki bölgesel havaalanı olacak. Bu ay içinde açmayı planlıyoruz.
Karadeniz'in lojistik üssü olan Filyos Limanı'nın önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, Rize-İyidere Lojistik Limanı'nı 2025'in sonunda bitirmeyi planladıklarını bildirdi.
Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
TÜRKİYE
Uraloğlu: Biz hızlı treni sadece filmlerde fotoğraflarda görüyorduk hızlı trenle bizi kim buluşturdu
22 Şubat, 20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала