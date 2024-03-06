https://sputniknews.com.tr/20240306/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-5g-teknolojisi-icin-tarih-verdi-1081447750.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde 'U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T17:40+0300

2024-03-06T17:40+0300

2024-03-06T17:40+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

5g

deprem

kahramanmaraş

gazi üniversitesi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz" dedi.Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk" açıklamasında bulundu.'İkinci depremi bizzat yaşadım'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan depreme ilişkin de konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını ifade eden Uraloğlu, "Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız" cümlelerini kaydetti.'4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebiliyoruz'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun ehemmiyetine de işaret ederek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini dile getirdi.Uraloğlu konuşmasında, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1.5 milyar insan ve yine yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz" dedi.'2071'i planlıyoruz'Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:Uraloğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını belirterek, bunun sonucunda da lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ve bu alanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin ilgi alanlarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağı imalat bulunmadığını da anlatan Uraloğlu, "Burada uluslararası ödül alan projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü" diye konuştu.'Uçmadığımız ülke kalmasın'Uraloğlu, Türkiye'den 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bu sayının 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Karadeniz'in lojistik üssü olan Filyos Limanı'nın önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, Rize-İyidere Lojistik Limanı'nı 2025'in sonunda bitirmeyi planladıklarını bildirdi.Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti.

https://sputniknews.com.tr/20240222/bakan-uraloglu-hizli-trenle-bizi-kim-bulusturdu-cumhurbaskanimiz-bulusturdu-1081011920.html

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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 5g, deprem, kahramanmaraş, gazi üniversitesi