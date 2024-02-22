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Bakan Uraloğlu: Hızlı trenle bizi kim buluşturdu, Cumhurbaşkanımız buluşturdu
Bakan Uraloğlu: Hızlı trenle bizi kim buluşturdu, Cumhurbaşkanımız buluşturdu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Biz hızlı treni sadece filmlerde ve fotoğraflarda görüyorduk. Hızlı trenle bizi kim buluşturdu? Cumhurbaşkanımız... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'da temasları kapsamında Haliliye Belediyesi Konferans Salonu'nda partisince düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.AK Parti hükümetleriyle ve AK Partili belediyelerle Allah rızası için yılmadan, bıkmadan hizmet etmeye çalıştıklarını, Şanlıurfa'nın da her zaman kendilerinin yanında durduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek verdiğini aktaran Uraloğlu, kente birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.Kentten İzmir'e uçak seferlerinin mart ayının ilk yarısında başlayacağını, kente 1700 kişilik hastane yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:'Gece gündüz çalışarak Şanlıurfa'ya borçlarımızı ödeyeceğiz'TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Bakan Uraloğlu'na Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, bu ziyarette kentte yapılan çalışmaların ele alındığını ve bazı projelerin yerinde görülerek çözüm üretildiğini söyledi.Bozdağ, Şanlıurfa'nın yolunu ve istikametini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kabine üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle açacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
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abdulkadir uraloğlu, şanlıurfa, hızlı tren, recep tayyip erdoğan, film

Bakan Uraloğlu: Hızlı trenle bizi kim buluşturdu, Cumhurbaşkanımız buluşturdu

20:27 22.02.2024
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - 1915 Çanakkale Köprüsü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Biz hızlı treni sadece filmlerde ve fotoğraflarda görüyorduk. Hızlı trenle bizi kim buluşturdu? Cumhurbaşkanımız buluşturdu" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'da temasları kapsamında Haliliye Belediyesi Konferans Salonu'nda partisince düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.
AK Parti hükümetleriyle ve AK Partili belediyelerle Allah rızası için yılmadan, bıkmadan hizmet etmeye çalıştıklarını, Şanlıurfa'nın da her zaman kendilerinin yanında durduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek verdiğini aktaran Uraloğlu, kente birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.
Kentten İzmir'e uçak seferlerinin mart ayının ilk yarısında başlayacağını, kente 1700 kişilik hastane yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Ama bir taraftan da artık bize daha modern ulaşım sistemleri lazım. Böyle çevreci ulaşım sistemleri lazım. Nedir onlar? Raylı sistemlerdir. Büyükşehir Belediyemiz Urfa Ray'ın ön projesini bitirdi, kesin projesi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene kesin projeyi bitirecek. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile Cumhurbaşkanımızın onayı, takdiri ile inşallah o projeyi hayata geçirmeyle ilgili programımızı yaptık, hayırlı uğurlu olsun. Biz hızlı treni sadece filmlerde ve fotoğraflarda görüyorduk. Hızlı trenle bizi kim buluşturdu? Cumhurbaşkanımız buluşturdu. Hiç yoktan 2 bin 200 kilometre hızlı tren ağı yaptık Türkiye'de. Sivas'tan tutun Konya'dan, Karaman'dan tutun İstanbul'a, Eskişehir'e kadar. Bakın İzmir'e yüksek hızlı trenini yapıyoruz. Yine biz İstanbul'dan Kapıkule'ye hızlı treni yapıyoruz. Bunlara devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, biz de gereğini yapıyoruz. Kim taş üstüne taş koymuşsa Allah razı olsun. Urfa'nın hızlı treni nerede? Urfa'nın hızlı treni Mersin'den yola çıktı. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep burada başladık, devam ediyoruz. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar olan bölümünde projesini bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Biz buranın projesini alacağız, bakanımla belediye başkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımıza getireceğiz. İnşallah yatırım programına aldırarak buranın ihalesini de yapacağız. Hızlı trenimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

'Gece gündüz çalışarak Şanlıurfa'ya borçlarımızı ödeyeceğiz'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Bakan Uraloğlu'na Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, bu ziyarette kentte yapılan çalışmaların ele alındığını ve bazı projelerin yerinde görülerek çözüm üretildiğini söyledi.
Bozdağ, Şanlıurfa'nın yolunu ve istikametini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kabine üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle açacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Şanlıurfa için yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu yolu da yürüyerek bitiremeyiz. Onun için bütün başkanlarımızla konuşuyor ve diyoruz ki koşa koşa bu mesafeleri kat edeceğiz. Geceyi gündüze kata kata bu mesafeleri kat edeceğiz ve Şanlıurfa'nın gücüne güç katacağız. İşte Galatasaray, Fenerbahçe Türkiye'nin ve dünyanın saygın iki takımı, güzide takımlarımız kupa maçını Şanlıurfa'mızda oynayacak. Onun için de buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da Futbol Federasyonu başkanımıza da emek ve karar veren herkese de şükranlarımı sunuyorum. Urfa'nın sesi her yerden geliyor, her yerden Allah'ın izniyle gelmeye devam edecektir. Durmak yok diyoruz. Gece gündüz çalışmaya, kapı kapı dolaşmaya, gönüllere girmeye, milletin emrinde koşmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'da patron millettir. Şanlıurfalı hemşehrilerimizdir. Bizim belediye başkan adaylarımız da onların hizmetkarlarıdır, bu anlayışla çalışacaklar. Biz de hepinizin hizmetkarı anlayışıyla vekiller olarak gayret edeceğiz. Gece gündüz Şanlıurfa için çalışmak, bizim Şanlıurfa'ya olan borçlarımızı ödemenin bir yolu, çalışarak borçlarımızı ödeyeceğiz. Çalışarak aldığımız oyların hakkını helal ettireceğiz. Çalışarak bir bir projeleri hayata geçirerek Şanlıurfa'yı bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşıyacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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