https://sputniknews.com.tr/20240221/bakan-uraloglu-kaanin-ucusu-bir-ucagin-ucmasi-olarak-degerlendirilemeyecek-kadar-kiymetlidir-1080973932.html
Bakan Uraloğlu: Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir
Bakan Uraloğlu: Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli muharip uçak 'Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla yapmasının Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren bir belirti... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T21:52+0300
2024-02-21T21:52+0300
2024-02-21T21:54+0300
türkiye
kaan
uçak
abdulkadir uraloğlu
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Karabük'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, son olarak STK temsilcileri ile görüştü. Programda konuşan Uraloğlu, "Bugün gerçekten mutlu bir günümüz. Milli savaş uçağımız Kaan'ın uçtuğu bir gün. Onun için ne kadar gururlansak azdır. Şunu söylemek isterim. Sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir. Bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir" dedi. "Biz birçok hizmet yaptık" diyen Bakan Uraoğlu, "22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Bakın dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale'yi yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü. Bir mühendisle yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yüksek hızlı trenleri, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, "Karabük'te yaptığımız birçok hizmetler de var. 6-7kilometre olan bölünmüş yolu 170 kilometrelere çıkardık. Burada yaptığımız dediğim gibi işler var. Planladığımız işler var. Sizlerin en çok merak ettiklerinizden bir tanesi mesela biz Filyos Tüneli'ni bitirdik. Oranın serbest ticarete konuya dahil edileceğiyle ilgili beklentileriniz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da gerekli görüşmeler ve yerinde tespit yaptık. İnşallah iki seneye kadar orada da bu ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html
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kaan, uçak, abdulkadir uraloğlu
kaan, uçak, abdulkadir uraloğlu
Bakan Uraloğlu: Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir
21:52 21.02.2024 (güncellendi: 21:54 21.02.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli muharip uçak 'Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla yapmasının Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren bir belirti olduğunu söyleyerek, "Kaan'ın uçuşu bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir" dedi.
Karabük'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, son olarak STK temsilcileri ile görüştü. Programda konuşan Uraloğlu, "Bugün gerçekten mutlu bir günümüz. Milli savaş uçağımız Kaan'ın uçtuğu bir gün. Onun için ne kadar gururlansak azdır. Şunu söylemek isterim. Sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir. Bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir" dedi.
"Biz birçok hizmet yaptık" diyen Bakan Uraoğlu, "22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Bakın dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale'yi yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü. Bir mühendisle yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yüksek hızlı trenleri, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, "Karabük'te yaptığımız birçok hizmetler de var. 6-7kilometre olan bölünmüş yolu 170 kilometrelere çıkardık. Burada yaptığımız dediğim gibi işler var. Planladığımız işler var. Sizlerin en çok merak ettiklerinizden bir tanesi mesela biz Filyos Tüneli'ni bitirdik. Oranın serbest ticarete konuya dahil edileceğiyle ilgili beklentileriniz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da gerekli görüşmeler ve yerinde tespit yaptık. İnşallah iki seneye kadar orada da bu ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız" diye konuştu.