https://sputniknews.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

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aselsan

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Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.KAAN'ın özellikleri ne?KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

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kaan, uçak, ilk, uçuş, aselsan