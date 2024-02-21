Türkiye
SON DAKİKA | Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA'nın ülke ve kulüp finansalları raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin yol haritası ne olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ramazan öncesi Ortadoğu'da tırmanan gerginlik
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
17:42
12 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
19:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uyku uzmanı, kahve içmek için en iyi saatleri açıkladı
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html
Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:26+0300
2024-02-21T09:35+0300
savunma
kaan
uçak
ilk
uçuş
aselsan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_605960e189aa7c4cf0c4eaa40d515b65.jpg
Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.KAAN'ın özellikleri ne?KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240221/dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-belli-oldu-turkiye-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1080942304.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079918501_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3535d05b813f47563f8c63f35227d2ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaan, uçak, ilk, uçuş, aselsan
kaan, uçak, ilk, uçuş, aselsan

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

09:26 21.02.2024 (güncellendi: 09:35 21.02.2024)
© SputnikMilli Muharip Uçak KAAN
Milli Muharip Uçak KAAN - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik
Abone ol
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

KAAN'ın özellikleri ne?

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.
SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST 2019'da yaptığı gösteriden kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
SAVUNMA
Dünyanın en güçlü 20 ülkesi belli oldu: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
07:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала