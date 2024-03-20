https://sputniknews.com.tr/20240320/akaryakita-fiyat-farki-duzenlemesi-geliyor-tek-tip-olacak-1081878830.html

Akaryakıta fiyat farkı düzenlemesi geliyor: 'Tek tip olacak'

Akaryakıta fiyat farkı düzenlemesi geliyor: 'Tek tip olacak'

Sputnik Türkiye

EPDK'nın hazırladığı yeni düzenleme taslağına göre akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamayacak. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T15:11+0300

2024-03-20T15:11+0300

2024-03-20T15:11+0300

ekonomi

akaryakıt

akaryakıt zammı

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

enerji

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı.Taslağa göre 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 6. maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları metinden çıkarıldı e aynı maddeye "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz." fıkrası eklendi.Düzenleme ile taslaktaki "Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." kısmı çıkarıldı.Aynı taslakta kurul kararından "Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu’ndan “DKA olarak kullanılacak mı?: Evet/Hayır" ibaresinin de çıkarıldığı belirtildi.Taslak ile aynı tür akaryakıtlarda fiyat farkı uygulanmaması hedefleniyor. Yapılan düzenlemeyle istasyonlarda satılan aynı tür akaryakıtlar farklı isimlendirilmeden satılacak. Söz konusu Taslak Karar 05/04/2024 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html

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akaryakıt, akaryakıt zammı, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji