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https://sputniknews.com.tr/20240320/13-milyon-dolar-icin-bacaklarini-kestirmisti-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1081878657.html
1.3 milyon dolar için bacaklarını kestirmişti: Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
1.3 milyon dolar için bacaklarını kestirmişti: Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Tayvan'da 1.3 milyon dolar para alma umuduyla bacaklarını ‘donduran’ üniversite öğrencisi sigorta dolandırıcılığından suçlu bulundu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T13:38+0300
2024-03-20T14:10+0300
dünya
tayvan
öğrenci
buz
bacak
para
dolandırıcılık
scooter
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Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bir erkek üniversite öğrencisinin soğuk havada scooter sürerken bacaklarının donduğu iddiasıyla kesilmek zorunda kaldığı iddiası neticesinde sigorta dolandırıcılığı yapmakla suçlandığını duyurdu.Basın açıklamasında Chang soyadını taşıyan öğrencinin, ayaklarını 10 saat boyunca kuru buz dolu bir kovaya soktuğu ve bunun sonucunda dizlerinin altında ciddi donma ve nekroz oluştuğu belirtildi.Her iki bacağı da kesildikten sonra, ülke çapında gece scooter sürerken meydana gelen yaralanmaları gerekçe göstererek sekiz sigorta poliçesinden toplam 1.3 milyon dolar tazminat talebinde bulunan öğrencinin, poliçe satın alma tarihleri ile tazminat taleplerinin yapıldığı tarihlerin yakınlığından kaynaklanan şüpheler nedeniyle yaptığı bu talep reddedildi.Chang, bir öğrenci arkadaşı olan Liao'nun kendisine çete üyelerinin peşinde olduğunu söylediğini ve bunun da kendisini bir sigorta talebi uydurmaya ittiğini iddia etti. Tayvan'ın Ulusal Polis Teşkilatı'na bağlı iç güvenlik birimi olan Cezai Soruşturma Bürosu yaptığı ayrı bir açıklamada, müfettişlerinin Chang'ın yaralanmasından birkaç gün önce bir dizi şirketten yüksek ödemeli sigorta ürünleri satın alması da dahil olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit ettiğini söyledi. Bir başka şüphe de Chang'in soğuk bir günde yaptığı bir gezi sırasında donma tehlikesi geçirdiği iddiasıyla ilgiliydi.Cezai Soruşturma Bürosu açıklamasında, "Ancak Tayvan subtropikal bir bölgedir. Düzlüklerde doğal iklim faktörleri nedeniyle ampütasyon gerektiren ciddi donma vakaları bilinmemektedir" diyerek Tayvan Merkezi Hava İdaresi'nin olay günü sıcaklıkların donmaya neden olmak için gereke koşulları karşılamadığını gösteren verilerini sundu.Büro ayrıca, Chang'in tedavi gördüğü hastaneden elde edilen fotoğrafların 'simetrik' olduğunu bunun da tipik donma kurbanları için alışılmadık bir durum olduğunu söyledi. Fotoğraflar, Chang'in yaralanmalar sırasında çorap ya da ayakkabı giymediğini gösteriyordu ki müfettişler bunun 'yapay' olduğu sonucuna vardılar.Söz konusu iddianamede 26 Ocak 2023 tarihinde Chang ve Liao'nun Taipei'de kuru buz satın almak için üzere scooter kullanarak alışveriş yaptıkları ve o gece geç saatlerde Liao'nun Taipei'de bulunan evine döndükleri ifade edildi.Liao'nun Chang'i kablo kullanarak bir sandalyeye bağladığı ve ayaklarını kuru buz dolu plastik bir kovaya soktuğu belirtilirken, Liao'nun bu olayı kaydedip fotoğraflarını çektiği ve Chang'in gece 2'den öğlen 12.20'ye kadar ayaklarının buz dolu kovada kaldığı aktarıldı.Taipei Bölge Savcılığı Chang ve Liao'nun iddialarına inanmayak bu ikiliyi dolandırıcılık ve zimmete para geçirmekle suçladı. 28 Ocak'ta Taipei'deki bir hastanenin acil servisine giderek bir haftadan fazla süren tedavinin ardından Chang'in her iki bacağı da diz altından kesildiği belirtilidi. Olay nedeniyle şu anda engelli olan Chang okulda idari bir görevde çalışıyor, Liao ise halen okulda öğrenim görüyor.
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tayvan, öğrenci, buz, bacak, para, dolandırıcılık, scooter
tayvan, öğrenci, buz, bacak, para, dolandırıcılık, scooter

1.3 milyon dolar için bacaklarını kestirmişti: Dolandırıcılıktan suçlu bulundu

13:38 20.03.2024 (güncellendi: 14:10 20.03.2024)
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Tayvan'da 1.3 milyon dolar para alma umuduyla bacaklarını ‘donduran’ üniversite öğrencisi sigorta dolandırıcılığından suçlu bulundu.
Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bir erkek üniversite öğrencisinin soğuk havada scooter sürerken bacaklarının donduğu iddiasıyla kesilmek zorunda kaldığı iddiası neticesinde sigorta dolandırıcılığı yapmakla suçlandığını duyurdu.
Basın açıklamasında Chang soyadını taşıyan öğrencinin, ayaklarını 10 saat boyunca kuru buz dolu bir kovaya soktuğu ve bunun sonucunda dizlerinin altında ciddi donma ve nekroz oluştuğu belirtildi.
Her iki bacağı da kesildikten sonra, ülke çapında gece scooter sürerken meydana gelen yaralanmaları gerekçe göstererek sekiz sigorta poliçesinden toplam 1.3 milyon dolar tazminat talebinde bulunan öğrencinin, poliçe satın alma tarihleri ile tazminat taleplerinin yapıldığı tarihlerin yakınlığından kaynaklanan şüpheler nedeniyle yaptığı bu talep reddedildi.
Chang, bir öğrenci arkadaşı olan Liao'nun kendisine çete üyelerinin peşinde olduğunu söylediğini ve bunun da kendisini bir sigorta talebi uydurmaya ittiğini iddia etti.
Tayvan'ın Ulusal Polis Teşkilatı'na bağlı iç güvenlik birimi olan Cezai Soruşturma Bürosu yaptığı ayrı bir açıklamada, müfettişlerinin Chang'ın yaralanmasından birkaç gün önce bir dizi şirketten yüksek ödemeli sigorta ürünleri satın alması da dahil olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit ettiğini söyledi. Bir başka şüphe de Chang'in soğuk bir günde yaptığı bir gezi sırasında donma tehlikesi geçirdiği iddiasıyla ilgiliydi.
Cezai Soruşturma Bürosu açıklamasında, "Ancak Tayvan subtropikal bir bölgedir. Düzlüklerde doğal iklim faktörleri nedeniyle ampütasyon gerektiren ciddi donma vakaları bilinmemektedir" diyerek Tayvan Merkezi Hava İdaresi'nin olay günü sıcaklıkların donmaya neden olmak için gereke koşulları karşılamadığını gösteren verilerini sundu.
Büro ayrıca, Chang'in tedavi gördüğü hastaneden elde edilen fotoğrafların 'simetrik' olduğunu bunun da tipik donma kurbanları için alışılmadık bir durum olduğunu söyledi. Fotoğraflar, Chang'in yaralanmalar sırasında çorap ya da ayakkabı giymediğini gösteriyordu ki müfettişler bunun 'yapay' olduğu sonucuna vardılar.
Söz konusu iddianamede 26 Ocak 2023 tarihinde Chang ve Liao'nun Taipei'de kuru buz satın almak için üzere scooter kullanarak alışveriş yaptıkları ve o gece geç saatlerde Liao'nun Taipei'de bulunan evine döndükleri ifade edildi.
Liao'nun Chang'i kablo kullanarak bir sandalyeye bağladığı ve ayaklarını kuru buz dolu plastik bir kovaya soktuğu belirtilirken, Liao'nun bu olayı kaydedip fotoğraflarını çektiği ve Chang'in gece 2'den öğlen 12.20'ye kadar ayaklarının buz dolu kovada kaldığı aktarıldı.
Taipei Bölge Savcılığı Chang ve Liao'nun iddialarına inanmayak bu ikiliyi dolandırıcılık ve zimmete para geçirmekle suçladı.
28 Ocak'ta Taipei'deki bir hastanenin acil servisine giderek bir haftadan fazla süren tedavinin ardından Chang'in her iki bacağı da diz altından kesildiği belirtilidi. Olay nedeniyle şu anda engelli olan Chang okulda idari bir görevde çalışıyor, Liao ise halen okulda öğrenim görüyor.
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