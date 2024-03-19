https://sputniknews.com.tr/20240319/2023-hava-kirliligi-raporu-yayimlandi-yalnizca-7-ulke-hava-kalitesi-standartlarini-karsiliyor-1081845853.html
2023 Hava Kirliliği Raporu yayımlandı: ‘Yalnızca 7 ülke hava kalitesi standartlarını karşılıyor'
2023 Hava Kirliliği Raporu yayımlandı: ‘Yalnızca 7 ülke hava kalitesi standartlarını karşılıyor'
Sputnik Türkiye
IQAir tarafından yayımlanan '2023 Hava Kirliliği Raporu' adlı raporda, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin araçlar ile endüstri tesisleri tarafından yayılan ve... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:52+0300
2024-03-19T16:52+0300
2024-03-19T16:52+0300
dünya
hava kirliliği
avusturya
estonya
finlandiya
izlanda
mauritius
yeni zelanda
who
dünya sağlık örgütü (who)
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Söz konusu rapora göre, yalnızca 7 ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşılayabildiği belirtildi. İncelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün araçlardan ve endüstriyel tesislerden yayılan küçük hava partiküllerine ilişkin kılavuz sınırını karşıladığı ifade edildi.Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçreli hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin büyük çoğunluğunun, solunduğunda sayısız sağlık sorununa ve ölüme neden olabilen ve insanlar için ciddi sonuçlar doğurma riski taşıyan PM2.5 için bu standardı karşılamadığı aktarıldı.IQAir'in yayımladığı raporda 2023'te havası en kirli ilk beş ülke şunlar oldu:Raporda zengin ve hızla gelişmekte olan ülkelerde dahi hava kirliliğinin azaltılması konusunda kaydedilen ilerlemenin tehdit altında olduğu da saptandı.Öyle ki uzun zamandır batı dünyasının en temiz havasına sahip olduğu düşünülen Kanada'nın, geçen yıl ülkeyi kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları nedeniyle PM2.5 açısından en kötü durumda olan ülke olduğu ve zehirli gazların ülkenin dört bir yanına ve hatta ABD'ye yayıldığı aktarıldı.Raporda Çin'deki hava kalitesindeki iyileşmelerin Covid-19 salgınının ardından ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma nedeniyle geçen yıl karmaşık bir hal aldığı ve PM2.5 seviyelerinde yüzde 6.5'lik bir artış tespit edildiği belirtildi.IQAir'in Kuzey Amerika CEO'su Glory Dolphin Hammes, "Ne yazık ki işler geriye gitti. Bilim, hava kirliliğinin etkileri konusunda oldukça net ve biz yine de sağlıklı olamayacak kadar yüksek bir arka plan kirlilik seviyesine sahip olmaya alıştık. Yeterince hızlı ayarlamalar yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.Hava kirliliği sebebiyle dünya çapında yılda tahminen 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtilirken bu sayının AIDS ve sıtmanın toplamından daha fazla olduğu ifade ediliyor. Raporda başta Afrika'daki ülkeler olmak üzere gelişmekte olan dünyanın büyük bir bölümünde güvenilir hava kalitesi ölçümleri bulunmadığı da not olarak düşüldü.Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılında 'güvenli' PM2.5 seviyeleri için kılavuzunu metreküp başına beş mikrograma düşürmüş ve bu ölçüye göre, son 20 yılda havasını önemli ölçüde temizleyen Avrupa'daki ülkeler gibi birçok ülke yetersiz kalmıştı.Raporda tespit edilen diğer çarpıcı tespitler ise şunlar oldu:ABD'li bilim insanları tarafından geçen ay yayımlanan bir araştırmada, PM2.5'in güvenli bir seviyesinin olmadığını, en küçük miktarda maruz kalınmasının dahi kalp hastalığı ve astım gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatışlarda artışa neden olduğunu ortaya koymuştu.Hammes, ülkelerin şehirlerini daha yürünebilir ve arabalara daha az bağımlı hale getirmek için harekete geçmeleri, orman yangını dumanının etkisini azaltmaya yardımcı olmak için ormancılık uygulamalarını değiştirmeleri ve fosil yakıtlar yerine temiz enerjiyi benimsemek için daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Atmosferik zarfı dünyadaki diğer herkesle paylaşıyoruz ve başka yerlerdekilere zarar verecek şeyler yapmadığımızdan emin olmamız gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/hava-kalitesi-indeksi-verileri-havasi-en-kirli-sehir-belli-oldu-1081743854.html
avusturya
estonya
finlandiya
izlanda
mauritius
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pakistan
hindistan
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dünyanın en kirli ülkesi, 2023 hava kirliliği raporu, havası en kirli ilk beş ülke
dünyanın en kirli ülkesi, 2023 hava kirliliği raporu, havası en kirli ilk beş ülke
2023 Hava Kirliliği Raporu yayımlandı: ‘Yalnızca 7 ülke hava kalitesi standartlarını karşılıyor'
IQAir tarafından yayımlanan '2023 Hava Kirliliği Raporu' adlı raporda, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin araçlar ile endüstri tesisleri tarafından yayılan ve sağlık sorunlarına yol açabilen küçük parçacıklar olan PM2.5 için belirlenen sınırı karşılamadığı ortaya kondu.
Söz konusu rapora göre, yalnızca 7 ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşılayabildiği belirtildi. İncelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün araçlardan ve endüstriyel tesislerden yayılan küçük hava partiküllerine ilişkin kılavuz sınırını karşıladığı ifade edildi.
Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçreli hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin büyük çoğunluğunun, solunduğunda sayısız sağlık sorununa ve ölüme neden olabilen ve insanlar için ciddi sonuçlar doğurma riski taşıyan PM2.5 için bu standardı karşılamadığı aktarıldı.
IQAir'in yayımladığı raporda 2023'te havası en kirli ilk beş ülke şunlar oldu:
DSÖ PM2.5 yıllık kılavuz değerinin 15 katından daha yüksek olan Bangladeş
,
DSÖ PM2,5 yıllık kılavuzunun 14 katından daha yüksek olan Pakistan
,
DSÖ PM2.5 yıllık kılavuzunun 10 katından daha yüksek olan Hindistan
,
DSÖ PM2.5 yıllık kılavuzunun 9 katından daha yüksek olan Tacikistan
,
DSÖ PM2.5 yıllık kılavuzunun 9 katından daha yüksek olan Burkina Faso
.
Raporda zengin ve hızla gelişmekte olan ülkelerde dahi hava kirliliğinin azaltılması konusunda kaydedilen ilerlemenin tehdit altında olduğu da saptandı.
Öyle ki uzun zamandır batı dünyasının en temiz havasına sahip olduğu düşünülen Kanada'nın, geçen yıl ülkeyi kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları nedeniyle PM2.5 açısından en kötü durumda olan ülke olduğu ve zehirli gazların ülkenin dört bir yanına ve hatta ABD'ye yayıldığı aktarıldı.
Raporda Çin'deki hava kalitesindeki iyileşmelerin Covid-19 salgınının ardından ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma nedeniyle geçen yıl karmaşık bir hal aldığı ve PM2.5 seviyelerinde yüzde 6.5'lik bir artış tespit edildiği belirtildi.
IQAir'in Kuzey Amerika CEO'su Glory Dolphin Hammes, "Ne yazık ki işler geriye gitti. Bilim, hava kirliliğinin etkileri konusunda oldukça net ve biz yine de sağlıklı olamayacak kadar yüksek bir arka plan kirlilik seviyesine sahip olmaya alıştık. Yeterince hızlı ayarlamalar yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.
Hava kirliliği sebebiyle dünya çapında yılda tahminen 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtilirken bu sayının AIDS ve sıtmanın toplamından daha fazla olduğu ifade ediliyor.
Raporda başta Afrika'daki ülkeler olmak üzere gelişmekte olan dünyanın büyük bir bölümünde güvenilir hava kalitesi ölçümleri bulunmadığı da not olarak düşüldü.
Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılında 'güvenli' PM2.5 seviyeleri için kılavuzunu metreküp başına beş mikrograma düşürmüş ve bu ölçüye göre, son 20 yılda havasını önemli ölçüde temizleyen Avrupa'daki ülkeler gibi birçok ülke yetersiz kalmıştı.
Raporda tespit edilen diğer çarpıcı tespitler ise şunlar oldu:
134 ülke ve bölgeden toplam 124'ü yani yüzde 92.5'i DSÖ'nün yıllık PM2.5 kılavuz değerini aştı,
Afrika
, nüfusun üçte birinin hala hava kalitesi verilerine erişememesi nedeniyle en yetersiz
temsil edilen kıta olmaya devam etti,
Orta ve Güney Asya bölgesi, dünyanın havası en kirli ilk on şehrine ev sahipliği yaptı,
Hindistan'ın Begusarai
kenti 2023'ün en kirli bölgesi oldu. Hindistan dünyanın en kirli dört şehrine ev sahipliği yaptı,
Havası en kirli büyük ABD şehri Columbus
oldu. Beloit
ise ABD'nin havası en kirli şehri oldu.
Las Vegas
ve Nevada
ABD'nin en temiz büyük şehri oldu.
ABD'li bilim insanları tarafından geçen ay yayımlanan bir araştırmada, PM2.5'in güvenli bir seviyesinin olmadığını, en küçük miktarda maruz kalınmasının dahi kalp hastalığı ve astım gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatışlarda artışa neden olduğunu ortaya koymuştu.
Hammes, ülkelerin şehirlerini daha yürünebilir ve arabalara daha az bağımlı hale getirmek için harekete geçmeleri, orman yangını dumanının etkisini azaltmaya yardımcı olmak için ormancılık uygulamalarını değiştirmeleri ve fosil yakıtlar yerine temiz enerjiyi benimsemek için daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Atmosferik zarfı dünyadaki diğer herkesle paylaşıyoruz ve başka yerlerdekilere zarar verecek şeyler yapmadığımızdan emin olmamız gerekiyor" dedi.