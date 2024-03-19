https://sputniknews.com.tr/20240319/yerlikaya-duyurdu-2-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-25-supheli-yakalandi-1081823689.html

Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 25 şüpheli yakalandı

Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 25 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-13 Operasyonu'nda 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T08:03+0300

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2024-03-19T08:25+0300

ali yerlikaya

operasyon

türkiye

son dakika

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da 'Mahzen-13' operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.Operasyonlarda, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi.Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli gözaltına alındı.

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