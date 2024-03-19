https://sputniknews.com.tr/20240319/yanindan-ayirmadigi-ordegine-carpan-taksiciden-sikayetci-oldu-aracin-icindeki-kameraya-baksinlar-1081843491.html
Yanından ayırmadığı ördeğine çarpan taksiciden şikayetçi oldu: 'Aracın içindeki kameraya baksınlar'
Yanından ayırmadığı ördeğine çarpan taksiciden şikayetçi oldu: 'Aracın içindeki kameraya baksınlar'
Sputnik Türkiye
Alışverişe bile birlikte gittiği yanından hiç ayırmadığı ördeği Pamuk'u taksinin çarpması sonucu kaybeden Anahıt Khachatrayn taksinin şoförü hakkında suç... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:30+0300
2024-03-19T16:30+0300
2024-03-19T16:30+0300
yaşam
ördek
taksi
taksici
öldü
anahıt khachatrayn
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Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatrayn'ın her yere götürdüğü ördeği Pamuk'a 10 Mart'ta Talatpaşa Başçiçek Sokak'ta ters yönden gelen bir taksi çarptı.Sahibi Khachatrayn tarafından veterinere götürülen ve ameliyata alınan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Khachatrayn, olayla ilgili sürücü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu.Dilekçesini sunmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gazetecilere konuşan Khachatrayn şunları söyledi:Kazanın ardından şoförün, "Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim" diyerek kendini savunduğunu aktaran Khachatrayn, ördeğini veterinere götürme teklifinde bulunduğu taksi şoförünün bu teklifi kabul etmediğini belirtti.'Veterinere götürmedi'Veterinere götürdüğü ördeğinin ameliyat olmasına rağmen kurtarılamadığını anlatan Khachatrayn, sürücüden maddi manevi davacı olduğunu belirtti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta sahibi Khachatrayn'i takip eden ördek Pamuk'a ters yöne giren taksinin çarptığı görülüyor.Görüntüde, taksinin durmadan bölgeden uzaklaşması, Khachatrayn'ın ise ördeğini kucağına alarak aracın peşinden gitmesi yer alıyor.Ördek Pamuk, Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan sahibi Anahıt Khachatrayn'ın onu pazara ve farklı yerlere götürmesiyle basında yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ordekleri-korumak-icin-duran-surucu-bir-baska-otomobilin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1071450086.html
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ördek, taksi, taksici, öldü, anahıt khachatrayn
ördek, taksi, taksici, öldü, anahıt khachatrayn
Yanından ayırmadığı ördeğine çarpan taksiciden şikayetçi oldu: 'Aracın içindeki kameraya baksınlar'
Alışverişe bile birlikte gittiği yanından hiç ayırmadığı ördeği Pamuk'u taksinin çarpması sonucu kaybeden Anahıt Khachatrayn taksinin şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. Pamuk ve sahibi Khachatrayn daha önce haberlere de konu olmuştu.
Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatrayn'ın her yere götürdüğü ördeği Pamuk'a 10 Mart'ta Talatpaşa Başçiçek Sokak'ta ters yönden gelen bir taksi çarptı.
Sahibi Khachatrayn tarafından veterinere götürülen ve ameliyata alınan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Khachatrayn, olayla ilgili sürücü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu.
Dilekçesini sunmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gazetecilere konuşan Khachatrayn şunları söyledi:
"O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefonla konuşuyordu."
Kazanın ardından şoförün, "Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim" diyerek kendini savunduğunu aktaran Khachatrayn, ördeğini veterinere götürme teklifinde bulunduğu taksi şoförünün bu teklifi kabul etmediğini belirtti.
Veterinere götürdüğü ördeğinin ameliyat olmasına rağmen kurtarılamadığını anlatan Khachatrayn, sürücüden maddi manevi davacı olduğunu belirtti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta sahibi Khachatrayn'i takip eden ördek Pamuk'a ters yöne giren taksinin çarptığı görülüyor.
Görüntüde, taksinin durmadan bölgeden uzaklaşması, Khachatrayn'ın ise ördeğini kucağına alarak aracın peşinden gitmesi yer alıyor.
Ördek Pamuk, Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan sahibi Anahıt Khachatrayn'ın onu pazara ve farklı yerlere götürmesiyle basında yer almıştı.