Ördekleri korumak için duran sürücü, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
© AP PhotoÖrdek
© AP Photo
ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ördekleri korumak için durduğu sırada bir kazanın kurbanı oldu. 17 yaşındaki bir sürücünün kullandığı arabanın çarpması sonucu, ördekleri korumaya çalışan yardımsever sürücü yaşamını yitirdi.
Olay, Kuzey Kaliforniya'daki Rocklin kasabasında gerçekleşti.
Eyaletin başkenti Sacramento'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir grup ördeği gören 41 yaşındaki Casey Rivara isimli sürücü, ördeklere yardım etmek için durdu ve aracından indi.
Bu esnada yoldan geçen bir aracın sürücüsü, Rivara'ya çarparak yaşamını kaybetmesine neden oldu.
Rivara'nın ördekleri korumaya çalıştığı esnada çevrede bulunan bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Aracından indi ve ördekleri kışlayarak karşıya geçirmeye çalıştı. Herkes onu alkışladı çünkü gerçekten çok iyi bir davranış sergilemişti. Yavru ördeklerin kaldırıma çıkmasına bile yardım etti. Daha sonra aracımızın önünden yürüyerek geçti."
A Northern California motorist who stopped to help a family of ducks safely cross the road was struck and killed by a teenage driver, officials say. https://t.co/A8pN7UAwmc— NBC News (@NBCNews) May 23, 2023
Konuya ilişkin yerel medyaya konuşan emniyet yetkilileri, 17 yaşındaki sürücünün cezai bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının olası olmadığını belirtti. Rocklin emniyet müdürü Scott Horrillo, "Halen incelememiz gereken bazı bölgeler ve kanıtlar var ancak ilk bakışta sürücünün bir ihmali yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Ördeklerin kazada herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.
Rivara'nın eşi Angel Chow, taziye mesajlarına dair yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Casey Rivara ve ailemiz için son günlerde sarf edilen sevgi ve destek bizleri duygulandırıyor. Nazik mesajlarınız için hepinize yürekten şükran duyuyoruz. Casey'nin hayatınıza nasıl olumlu yönde dokunmuş olduğunu duymak gerçekten duygu verici ve bunun için son derece minnettarız."