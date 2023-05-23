https://sputniknews.com.tr/20230523/ordekleri-korumak-icin-duran-surucu-bir-baska-otomobilin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1071450086.html

Ördekleri korumak için duran sürücü, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ördekleri korumak için duran sürücü, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ördekleri korumak için durduğu sırada bir kazanın kurbanı oldu. 17 yaşındaki... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T14:41+0300

2023-05-23T14:41+0300

2023-05-23T14:41+0300

yaşam

abd

abd

ördek

sürücü

kaza

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Olay, Kuzey Kaliforniya'daki Rocklin kasabasında gerçekleşti. Eyaletin başkenti Sacramento'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir grup ördeği gören 41 yaşındaki Casey Rivara isimli sürücü, ördeklere yardım etmek için durdu ve aracından indi.Bu esnada yoldan geçen bir aracın sürücüsü, Rivara'ya çarparak yaşamını kaybetmesine neden oldu. Rivara'nın ördekleri korumaya çalıştığı esnada çevrede bulunan bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:Konuya ilişkin yerel medyaya konuşan emniyet yetkilileri, 17 yaşındaki sürücünün cezai bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının olası olmadığını belirtti. Rocklin emniyet müdürü Scott Horrillo, "Halen incelememiz gereken bazı bölgeler ve kanıtlar var ancak ilk bakışta sürücünün bir ihmali yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Ördeklerin kazada herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.Rivara'nın eşi Angel Chow, taziye mesajlarına dair yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

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