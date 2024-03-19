https://sputniknews.com.tr/20240319/vanin-3-ilcesinde-egitime-1-gun-ara-verildi-1081856860.html

Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Kaymakamlıklardan gelen açıklamaya göre Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T23:40+0300

2024-03-19T23:40+0300

2024-03-19T23:40+0300

türkiye

eğitim

tatil

okul

van

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Van'ın 3 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Çatak Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-gonderildi-8-nisanda-tam-9-nisanda-yarim-gun-idari-izin-1081856433.html

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