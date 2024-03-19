https://sputniknews.com.tr/20240319/vanin-3-ilcesinde-egitime-1-gun-ara-verildi-1081856860.html
Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Sputnik Türkiye
Kaymakamlıklardan gelen açıklamaya göre Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T23:40+0300
2024-03-19T23:40+0300
2024-03-19T23:40+0300
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Van'ın 3 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Çatak Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-gonderildi-8-nisanda-tam-9-nisanda-yarim-gun-idari-izin-1081856433.html
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eğitim, tatil, okul, van
Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Kaymakamlıklardan gelen açıklamaya göre Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Van'ın 3 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Çatak Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.
Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.