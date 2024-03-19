https://sputniknews.com.tr/20240319/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-gonderildi-8-nisanda-tam-9-nisanda-yarim-gun-idari-izin-1081856433.html
Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi: 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da yarım gün idari izin
Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi: 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da yarım gün idari izin
Sputnik Türkiye
Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T22:35+0300
2024-03-19T22:35+0300
2024-03-19T22:35+0300
türkiye
bayram tatili
idari izin
kamu
kamu çalışanı
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081854173.html
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bayram tatili, idari izin, kamu, kamu çalışanı
bayram tatili, idari izin, kamu, kamu çalışanı
Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi: 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da yarım gün idari izin
Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."