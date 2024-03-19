https://sputniknews.com.tr/20240319/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081854173.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-19T20:18+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

bayram

bayram tatili

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldığını belirterek, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, bayram, bayram tatili