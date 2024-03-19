https://sputniknews.com.tr/20240319/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-bir-hastane-ve-okulu-vurdu-1081837043.html

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki bir hastane ve okulu vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki bir hastane ve okulu vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, bu sabah sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a düzenlediği saldırıda bir hastane ve okulu hedef aldı. Vali, saldırılar nedeniyle 9 bin çocuğun... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T13:21+0300

2024-03-19T13:21+0300

2024-03-19T13:21+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

vyaçeslav gladkov

askeri operasyon

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukraynalı güçler, bu sabah Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik iki yeni saldırı girişiminde bulundu.Saat 08:45'te uçak tipi İHA'yla Rus tesislerini vurmaya çalışan Ukrayna ordusu, Rus hava savunma araçlarını geçmeyi başaramadı.Saat 10:30 sularında ise Çekya yapımı 9 RM-70 Vampire roketini Rusya topraklarına doğru ateşleyen Ukrayna ordusu, bir kez daha Rus hava savunma araçlarına takıldı ve 9 roket başarıyla imha edildi.'Hastane ve okula isabet etti'Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırılarda Grayvoronskiy semtindeki merkez hastanenin ve okulun isabet aldığını söyledi."Bir roket Grayvoronskiy semtindeki merkez hastaneye düştü, ikinci roket bir okula isabet etti. Tanrıya şükür okullar bugün uzaktan eğitimde" diyen Gladkov, yaralı ve hasar bilgisi paylaşmadı.Vali, semtteki bir trafonun da imha edildiğini ve bu nedenle sabah saatlerinden bu yana semte elektrik verilemediğini kaydetti.'2 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı'Gladkov, sabah saatlerindeki saldırıda Razumnoye köyünün vurulması sonucu 2 yetişkin ve 14 yaşındaki 1 çocuğun yaralandığını da bildirdi.'9 bin çocuğu başka bölgelere nakledeceğiz'Ukraynalı güçlerin saldırıları nedeniyle son bir haftada 16 kişinin öldüğünü, 98'inin yaralandığını aktaran Gladkov, sıklaşan saldırılar nedeniyle Belgorod Bölgesi'ndeki yaklaşık 9 bin çocuğu Rusya'nın diğer bölgelerine nakletme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240317/ukraynali-gucler-rusya-topraklarini-vurma-girisimlerini-surduruyor-1081763763.html

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belgorod, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, vyaçeslav gladkov, askeri operasyon