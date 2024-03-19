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'Trabzonspor camiasını sorumlu olarak göstermeye yönelik eylem ve söylemlerin takipçisi olacağız'
'Trabzonspor camiasını sorumlu olarak göstermeye yönelik eylem ve söylemlerin takipçisi olacağız'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama yapan Trabzon Barosu Başkanı Aydın "Trabzon şehrini, hemşehrilerimizi ve Trabzonspor camiasını... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar ve sonrasında devam eden süreçlerin hukuki boyutu üzerine bir açıklama yapma zarureti olduğunu vurgulayarak, "Günler öncesinde yapılan açıklamalarla başlayan gerginliğin olay günü özellikle bazı sporcuların ısrarlı tahrikleri sonucunda daha da arttığı ve müsabaka sonunda bir kısım seyircilerin saha içerisine girmesiyle olayların daha vahim bir hal aldığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.Olay günü yaşananların başlangıcına ve devamına ilişkin görüntülerden taraftar, teknik ekip yahut sporculardan kimlerin, ne şekilde olaylara müdahil olduğunun net tespit edilebildiğinin görüldüğünün altını çizen Aydın, şunları kaydetti:
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trabzonspor, fenerbahçe, baro, baro başkanı

'Trabzonspor camiasını sorumlu olarak göstermeye yönelik eylem ve söylemlerin takipçisi olacağız'

18:10 19.03.2024
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama yapan Trabzon Barosu Başkanı Aydın "Trabzon şehrini, hemşehrilerimizi ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik, suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.
Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar ve sonrasında devam eden süreçlerin hukuki boyutu üzerine bir açıklama yapma zarureti olduğunu vurgulayarak, "Günler öncesinde yapılan açıklamalarla başlayan gerginliğin olay günü özellikle bazı sporcuların ısrarlı tahrikleri sonucunda daha da arttığı ve müsabaka sonunda bir kısım seyircilerin saha içerisine girmesiyle olayların daha vahim bir hal aldığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.
Olay günü yaşananların başlangıcına ve devamına ilişkin görüntülerden taraftar, teknik ekip yahut sporculardan kimlerin, ne şekilde olaylara müdahil olduğunun net tespit edilebildiğinin görüldüğünün altını çizen Aydın, şunları kaydetti:
"Yapılacak soruşturma ve yargılamalar ile haksız eylemde bulunanlar tespit edileceği gibi elbette ortamın gerilmesine sebep olan, haksız tahrik oluşturan eylemleri gerçekleştiren şahıslar da tespit edilecek ve yine hangi eylemlerin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de sübuta erecektir. Trabzon Barosu olarak, taraftarların sahaya yabancı madde atmasını yahut saha içerisine girmesini tasvip etmemekle birlikte, hem olay gününe ilişkin yürütülecek yargılamanın hem de müsabaka sonrasında gerek görsel ve yazılı basın gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden Trabzon şehrini, hemşehrilerimizi ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik, suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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