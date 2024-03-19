'Trabzonspor camiasını sorumlu olarak göstermeye yönelik eylem ve söylemlerin takipçisi olacağız'

"Yapılacak soruşturma ve yargılamalar ile haksız eylemde bulunanlar tespit edileceği gibi elbette ortamın gerilmesine sebep olan, haksız tahrik oluşturan eylemleri gerçekleştiren şahıslar da tespit edilecek ve yine hangi eylemlerin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de sübuta erecektir. Trabzon Barosu olarak, taraftarların sahaya yabancı madde atmasını yahut saha içerisine girmesini tasvip etmemekle birlikte, hem olay gününe ilişkin yürütülecek yargılamanın hem de müsabaka sonrasında gerek görsel ve yazılı basın gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden Trabzon şehrini, hemşehrilerimizi ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik, suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."