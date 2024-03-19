https://sputniknews.com.tr/20240319/kadikoyde-osayi-samuel-grafitisi-gorevliler-tarafindan-duvardan-silindi-1081847453.html

Kadıköy'de Osayi Samuel grafitisi görevliler tarafından duvardan silindi

Kadıköy'de Osayi Samuel grafitisi görevliler tarafından duvardan silindi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Kadıköy'de bir duvara yapılan Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisi belediye ekiplerince üzeri boyanarak... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:40+0300

2024-03-19T17:40+0300

2024-03-19T18:11+0300

bright osayi-samuel

grafiti

kadıköy

spor

yumruk

kadıköy belediyesi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/13/1081847658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b36d08b6ea462093fe215cc7d9f880fc.jpg

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisinin Kadıköy Belediyesi görevlileri tarafından üzerinin boyandığı görüntüler sosyal medyanın gündemlerinden biri oldu. Silinen grafitide Osayi Samuel'in Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçının ardından çıkan olaylarda, sahaya girerek futbolcuların üzerine yürüyen Trabzonsporlu taraftarı yumruklayan hali resmedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/trabzonspor-macindaki-futbolculara-sorusturma-acilacak-iddiasina-adalet-bakani-tunctan-yanit--1081846230.html

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osayi samuel grafitisi, osayi samuel yumruk, osayi samuel kimdir, osayi samuel fenerbahçe, osayi samuel ceza