https://sputniknews.com.tr/20240319/kadikoyde-osayi-samuel-grafitisi-gorevliler-tarafindan-duvardan-silindi-1081847453.html
Kadıköy'de Osayi Samuel grafitisi görevliler tarafından duvardan silindi
Kadıköy'de Osayi Samuel grafitisi görevliler tarafından duvardan silindi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Kadıköy'de bir duvara yapılan Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisi belediye ekiplerince üzeri boyanarak... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:40+0300
2024-03-19T17:40+0300
2024-03-19T18:11+0300
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spor
yumruk
kadıköy belediyesi
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Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisinin Kadıköy Belediyesi görevlileri tarafından üzerinin boyandığı görüntüler sosyal medyanın gündemlerinden biri oldu. Silinen grafitide Osayi Samuel'in Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçının ardından çıkan olaylarda, sahaya girerek futbolcuların üzerine yürüyen Trabzonsporlu taraftarı yumruklayan hali resmedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/trabzonspor-macindaki-futbolculara-sorusturma-acilacak-iddiasina-adalet-bakani-tunctan-yanit--1081846230.html
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Kadıköy'de Osayi Samuel grafitisi görevliler tarafından duvardan silindi
17:40 19.03.2024 (güncellendi: 18:11 19.03.2024)
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Kadıköy'de bir duvara yapılan Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisi belediye ekiplerince üzeri boyanarak ortadan kaldırıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in grafitisinin Kadıköy Belediyesi görevlileri tarafından üzerinin boyandığı görüntüler sosyal medyanın gündemlerinden biri oldu.
Silinen grafitide Osayi Samuel'in Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçının ardından çıkan olaylarda, sahaya girerek futbolcuların üzerine yürüyen Trabzonsporlu taraftarı yumruklayan hali resmedilmişti.