https://sputniknews.com.tr/20240319/spor-salonu-onune-cop-attilar-ramazan-ayinda-spor-yapilmaz-1081839481.html

Spor salonu önüne çöp attılar: 'Ramazan ayında spor yapılmaz'

Spor salonu önüne çöp attılar: 'Ramazan ayında spor yapılmaz'

Sputnik Türkiye

Adana'da spor salonun önünde toplaşan kadınlar çöplerini salon girişine attılar. Salon çalışanlarının tepkisi üzerine kadınlar "Ramazan ayında spor yapılmaz''... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T15:10+0300

2024-03-19T15:10+0300

2024-03-19T15:10+0300

yaşam

adana

spor salonu

ramazan

fitness

kadın

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"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan bilgilerde, "Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. Ramazan ayında spor yapılmaz diyerek işyerinin önüne çöp döktüler" denildi.Paylaşılan görüntülerde kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. İş yerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20240319/ramazanda-en-cok-bu-arastirildi-gun-boyu-sigara-istegini-kesen10gidayi-uzmanlari-siraladi-1081832691.html

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