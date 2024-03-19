https://sputniknews.com.tr/20240319/spor-salonu-onune-cop-attilar-ramazan-ayinda-spor-yapilmaz-1081839481.html
Spor salonu önüne çöp attılar: 'Ramazan ayında spor yapılmaz'
Spor salonu önüne çöp attılar: 'Ramazan ayında spor yapılmaz'
Sputnik Türkiye
Adana'da spor salonun önünde toplaşan kadınlar çöplerini salon girişine attılar. Salon çalışanlarının tepkisi üzerine kadınlar "Ramazan ayında spor yapılmaz''... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:10+0300
2024-03-19T15:10+0300
2024-03-19T15:10+0300
yaşam
adana
spor salonu
ramazan
fitness
kadın
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"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan bilgilerde, "Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. Ramazan ayında spor yapılmaz diyerek işyerinin önüne çöp döktüler" denildi.Paylaşılan görüntülerde kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. İş yerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ramazanda-en-cok-bu-arastirildi-gun-boyu-sigara-istegini-kesen10gidayi-uzmanlari-siraladi-1081832691.html
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adana spor salonu,adana ramazan spor salonu,ramazan spor salonu
adana spor salonu,adana ramazan spor salonu,ramazan spor salonu
Spor salonu önüne çöp attılar: 'Ramazan ayında spor yapılmaz'
Adana'da spor salonun önünde toplaşan kadınlar çöplerini salon girişine attılar. Salon çalışanlarının tepkisi üzerine kadınlar "Ramazan ayında spor yapılmaz'' dedi.
"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan bilgilerde, "Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. Ramazan ayında spor yapılmaz diyerek işyerinin önüne çöp döktüler" denildi.
Paylaşılan görüntülerde kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. İş yerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.