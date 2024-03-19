https://sputniknews.com.tr/20240319/rusyadan-olasi-erdogan-esad-zirvesine-iliskin-aciklama-1081844345.html
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Erdoğan-Esad görüşmesi gibi Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin de iki ülkenin siyasi iradesine bağlı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:33+0300
2024-03-19T16:33+0300
2024-03-19T16:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşme ve ilişkilerin normalleşmesi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu.Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Erdoğan-Esad görüşmesinde olduğu gibi Ankara ve Şam'ın siyasi iradesine bağlı olduğunu belirten Bogdanov, "Astana formatı kapsamında tüm taraflarla konuşuyoruz. Tahran'da yapılan zirvede Türkiye-Suriye normalleşmesinin önemi ve güncelliğini konuştuk. Sürekli durumun nabzını tutuyoruz ancak bu, Şam ve Ankara'daki siyasi iradeye bağlı" dedi.Bogdanov, Rusya ve İran'ın bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu da vurguladı.Daha önce Erdoğan ve Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katkılarıyla Moskova'da bir görüşme yapabileceği, görüşmenin nihai tarihinin Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette belirleneceği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240301/bm-suriye-ozel-temsilcisi-surecin-tum-taraflari-masaya-gelmedikce-suriye-krizinin-cozumu-imkansiz-1081251432.html
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suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, rusya, iran
suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, rusya, iran
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Erdoğan-Esad görüşmesi gibi Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin de iki ülkenin siyasi iradesine bağlı olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşme ve ilişkilerin normalleşmesi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Erdoğan-Esad görüşmesinde olduğu gibi Ankara ve Şam'ın siyasi iradesine bağlı olduğunu belirten Bogdanov, "Astana formatı kapsamında tüm taraflarla konuşuyoruz. Tahran'da yapılan zirvede Türkiye-Suriye normalleşmesinin önemi ve güncelliğini konuştuk. Sürekli durumun nabzını tutuyoruz ancak bu, Şam ve Ankara'daki siyasi iradeye bağlı" dedi.
Bogdanov, Rusya ve İran'ın bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu da vurguladı.
Daha önce Erdoğan ve Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katkılarıyla Moskova'da bir görüşme yapabileceği, görüşmenin nihai tarihinin Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette belirleneceği öne sürülmüştü.