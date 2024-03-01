https://sputniknews.com.tr/20240301/bm-suriye-ozel-temsilcisi-surecin-tum-taraflari-masaya-gelmedikce-suriye-krizinin-cozumu-imkansiz-1081251432.html

BM Suriye özel temsilcisi: Sürecin tüm tarafları masaya gelmedikçe Suriye krizinin çözümü imkansız

BM Suriye özel temsilcisi: Sürecin tüm tarafları masaya gelmedikçe Suriye krizinin çözümü imkansız

Sputnik Türkiye

Antalya’da başlayan diploması formun ilk oturumu Suriye başlıklı oldu. Oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Suriye’de... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:01+0300

2024-03-01T12:01+0300

2024-03-01T12:01+0300

görüş

suriye

bm

birleşmiş milletler (bm)

kriz

türkiye

ukrayna

rusya

abd

iran

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda yabancı devlet adamı ve konuğun katıldığı Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forum’un ilk oturumunda başlık Suriye oldu.Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Suriye'de İstikrara Giden Yol" panelinde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen, "Tekrar ediyorum, sürecin tüm tarafları masaya gelmedikçe Suriye krizinin çözümü imkansızdır. Bence Esad hükümetinin bizzat bir adım atması, muhalefetle masaya oturması ve dış oyunculardan herhangi bir ilerleme beklememesi gerekiyor. Çünkü bu durumu çözme sorumluluğu hükümettedir” dedi.BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki mevcut durumun Suriye’deki gelişmeleri de etkilediğini belirterek “Krizin derinleşme riski var. Burada BM Güvenlik Konseyi de sorumludur. Bu hem Rusya hem de ABD. Ukrayna'daki durum nedeniyle; Rusya ile ABD arasında yaşanan mevcut süreç nedeniyle Suriye krizi derinleşme riski taşıyor. Bu her kapıyı çalabilecek bir durum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240301/tarihci-perincek-batili-politikacilarin-kiskirtici-politikalarinin-bedelini-kendi-halklari-oduyor--1081245469.html

suriye

ukrayna

rusya

iran

astana

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