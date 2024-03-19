https://sputniknews.com.tr/20240319/rus-donanmasinda-komuta-degisikligi-1081839974.html
Rus Donanmasında komuta değişikliği
Rus Donanmasında komuta değişikliği
Sputnik Türkiye
Amiral Aleksandr Moiseyev’in Rus Deniz Kuvvetleri’nin başına geçtiği duyurulurken, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt üssünde düzenlenen resmi törenle... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T14:49+0300
2024-03-19T14:49+0300
2024-03-19T14:49+0300
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rusya
rusya savunma bakanlığı
rus donanması
rusya donanması
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Sputnik muhabirinin paylaştığı bilgide, Rus Donanmasına bağlı denizaltılarının mürettebatına bayrak teslim töreni düzenlendiği, törende Donanma Başkomutan Vekili ve Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseyev’in Donanma Komutanı olarak tanıtıldığı kaydedildi.Moiseyev, denizaltı kruvazörleri Knyaz Vladimir, Tula ve büyük nükleer denizaltı olan Podmoskovye mürettebatına Savunma Bakanlığı'nın gemi çanaklarını takdim etti.Yeni donanma komutanı, mürettebatına, askeri becerilerini geliştirmede başarı, mutluluk ve esenlik diledi.Rus basını, mart ayı başında Moiseyev'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanabileceğini aktarmış, bu iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda açık bir kararname olmadığını ve ‘gizli’ olarak nitelenen kararnameler hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.Amiral, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 'ya 17 Mart'ta Güney Askeri Bölgesi birliklerine yaptığı çalışma gezisinde eşlik etmişti.Moiseyev 2019'dan bu yana Kuzey Filosu'nun başında bulunurken, Nikolay Yevmenov'un yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.Amiral, daha önce Altın Yıldız madalyası, iki Cesaret Nişanı ve Askeri Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-savunma-bakani-soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahinda-toplanti-yapti-1081752207.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya donanması
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya donanması
Rus Donanmasında komuta değişikliği
Amiral Aleksandr Moiseyev’in Rus Deniz Kuvvetleri’nin başına geçtiği duyurulurken, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt üssünde düzenlenen resmi törenle görevinin başına geçtiği belirtildi.
Sputnik muhabirinin paylaştığı bilgide, Rus Donanmasına bağlı denizaltılarının mürettebatına bayrak teslim töreni düzenlendiği, törende Donanma Başkomutan Vekili ve Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseyev’in Donanma Komutanı olarak tanıtıldığı kaydedildi.
Moiseyev, denizaltı kruvazörleri Knyaz Vladimir, Tula ve büyük nükleer denizaltı olan Podmoskovye mürettebatına Savunma Bakanlığı'nın gemi çanaklarını takdim etti.
Yeni donanma komutanı, mürettebatına, askeri becerilerini geliştirmede başarı, mutluluk ve esenlik diledi.
Rus basını, mart ayı başında Moiseyev'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanabileceğini aktarmış, bu iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda açık bir kararname olmadığını ve ‘gizli’ olarak nitelenen kararnameler hakkında yorum yapamayacağını söylemişti.
Amiral, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 'ya 17 Mart'ta Güney Askeri Bölgesi birliklerine yaptığı çalışma gezisinde eşlik etmişti.
Moiseyev 2019'dan bu yana Kuzey Filosu'nun başında bulunurken, Nikolay Yevmenov'un yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.
Amiral, daha önce Altın Yıldız madalyası, iki Cesaret Nişanı ve Askeri Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.