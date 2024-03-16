https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-savunma-bakani-soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahinda-toplanti-yapti-1081752207.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptığı bildirildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T13:23+0300
2024-03-16T13:23+0300
2024-03-16T16:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda kurmayları ile toplantı yaptı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, komutanların özel askeri operasyon bölgesinin operasyonel istikametlerindeki mevcut durum, düşman eylemlerinin özellikleri ordu birliklerinin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili raporlarını dinledi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Şoygu, özellikle de keşif ve saldırı hatlarının etkin çalışmasının yanı sıra topçu muharebesine ilişkin raporlara dikkatleri yoğunlaştırdı.Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanı Orgeneral Aleksandr Kim, Rus yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) düşmana hem teçhizat hem de insan gücü olarak önemli kayıplara uğrattığını belirtti.Rus komutan ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini de vurguladı.‘Son bir haftada düşmana ait 3 Patriot sistemi imha edildi’Keşif ve saldırı araçlarının son bir haftada imha ettiği ABD yapımı Patriot sistemlerinin sayısına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, patriot, abd, aleksandr kim
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptı
13:23 16.03.2024 (güncellendi: 16:39 16.03.2024)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda kurmayları ile toplantı yaptı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, komutanların özel askeri operasyon bölgesinin operasyonel istikametlerindeki mevcut durum, düşman eylemlerinin özellikleri ordu birliklerinin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili raporlarını dinledi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Şoygu, özellikle de keşif ve saldırı hatlarının etkin çalışmasının yanı sıra topçu muharebesine ilişkin raporlara dikkatleri yoğunlaştırdı.
Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanı Orgeneral Aleksandr Kim, Rus yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) düşmana hem teçhizat hem de insan gücü olarak önemli kayıplara uğrattığını belirtti.
Rus komutan ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini de vurguladı.
‘Son bir haftada düşmana ait 3 Patriot sistemi imha edildi’
Keşif ve saldırı araçlarının son bir haftada imha ettiği ABD yapımı Patriot sistemlerinin sayısına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:
Yalnızca geçen hafta, keşif ve saldırı sistemlerinin etkin çalışması sonucunda, 3 adet Amerikan Patriot sistemi, bir Vampir çok namlulu roketatar sistemi, 10’dan fazla yabancı yapım topçu sistemi ile mühimmat depoları imha edildi.