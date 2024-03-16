https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-savunma-bakani-soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahinda-toplanti-yapti-1081752207.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda toplantı yaptığı bildirildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T13:23+0300

2024-03-16T13:23+0300

2024-03-16T16:39+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu Karargahı’nda kurmayları ile toplantı yaptı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, komutanların özel askeri operasyon bölgesinin operasyonel istikametlerindeki mevcut durum, düşman eylemlerinin özellikleri ordu birliklerinin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili raporlarını dinledi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Şoygu, özellikle de keşif ve saldırı hatlarının etkin çalışmasının yanı sıra topçu muharebesine ilişkin raporlara dikkatleri yoğunlaştırdı.Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanı Orgeneral Aleksandr Kim, Rus yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı insansız hava araçlarının (SİHA) düşmana hem teçhizat hem de insan gücü olarak önemli kayıplara uğrattığını belirtti.Rus komutan ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini de vurguladı.‘Son bir haftada düşmana ait 3 Patriot sistemi imha edildi’Keşif ve saldırı araçlarının son bir haftada imha ettiği ABD yapımı Patriot sistemlerinin sayısına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, patriot, abd, aleksandr kim