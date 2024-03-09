https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html
‘Rus İskender füzeleri, 2 adet Patriot hava savunma sistemini imha etti’
‘Rus İskender füzeleri, 2 adet Patriot hava savunma sistemini imha etti’
Sputnik Türkiye
Rus İskender füzelerinin DHC’nin Pokrovsk bölgesinde 2 adet Amerikan Patriot hava savunma sistemini imha ettiği bildirildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T18:10+0300
2024-03-09T18:10+0300
2024-03-09T18:11+0300
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Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Pokrovsk bölgesinde İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri ile imha edilen hedefler arasında 2 adet Amerikan Patriot hava savunma sistemi de bulunuyor.Kaynak, “Hedef kontrol videosunun analizi yapıldı ve görüntülerde daha önce de belirtildiği gibi sadece S-300 değil, imha edilen 3 araçtan ikisinin Patriot hava savunma sistemi olduğu sonucuna varıldı” dedi.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik füze sistemi İskender-M'den fırlatılan füzelerin DHC’deki Pokrovsk bölgesinde aralarında S-300 uçaksavar füze sisteminin de olduğu Ukrayna’ya ait askeri teçhizatı yok ettiği görüntüleri yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/nato-guclerinin-ukraynaya-girmesi-halinde-rus-ordusu-romanya-ve-polonyadaki-usleri-vurabilir-1081545287.html
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rusya, rus ordusu, iskender füzesi, donetsk, iskender-m, patriot, s-300, mim-104 patriot
rusya, rus ordusu, iskender füzesi, donetsk, iskender-m, patriot, s-300, mim-104 patriot
‘Rus İskender füzeleri, 2 adet Patriot hava savunma sistemini imha etti’
18:10 09.03.2024 (güncellendi: 18:11 09.03.2024)
Rus İskender füzelerinin DHC’nin Pokrovsk bölgesinde 2 adet Amerikan Patriot hava savunma sistemini imha ettiği bildirildi.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Pokrovsk bölgesinde İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri ile imha edilen hedefler arasında 2 adet Amerikan Patriot hava savunma sistemi de bulunuyor.
Kaynak, “Hedef kontrol videosunun analizi yapıldı ve görüntülerde daha önce de belirtildiği gibi sadece S-300 değil, imha edilen 3 araçtan ikisinin Patriot hava savunma sistemi olduğu sonucuna varıldı” dedi.
Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik füze sistemi İskender-M'den fırlatılan füzelerin DHC’deki Pokrovsk bölgesinde aralarında S-300 uçaksavar füze sisteminin de olduğu Ukrayna’ya ait askeri teçhizatı yok ettiği görüntüleri yayımlamıştı.