https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-abhazya-lideri-bjaniya-ile-telefonda-gorustu-1081848344.html

Putin, Abhazya lideri Bjaniya ile telefonda görüştü

Putin, Abhazya lideri Bjaniya ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile telefon görüşmesi yaptığı, liderlerin iki ülke... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:51+0300

2024-03-19T17:51+0300

2024-03-19T17:52+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kremlin

abhazya

aslan bjaniya

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Abhaz mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Vladimir Putin ile Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Bjaniya arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Aslan Bjaniya, Vladimir Putin’i devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti ve oylama sonuçlarının, Rusya liderliğinin hızlandırılmış sosyo-ekonomik kalkınma, güvenliğin sağlanması ve ülkenin uluslararası arenadaki konumunun güçlendirilmesi yönünde izlediği rotanın vatandaşlar arasında geniş bir destek bulduğunu ikna edici bir şekilde gösterdiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca her iki tarafın da ‘Rus ve Abhaz halklarının çıkarları doğrultusunda iki devlet arasındaki müttefik ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladıkları’ ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/abhazya-gurcistanla-silahli-catisma-olasiligini-dislamiyoruz-1081405756.html

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rusya, vladimir putin, kremlin, abhazya, aslan bjaniya