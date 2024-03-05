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Abhazya: Gürcistan'la silahlı çatışma olasılığını dışlamıyoruz
Abhazya: Gürcistan'la silahlı çatışma olasılığını dışlamıyoruz
Sputnik Türkiye
Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Ardzinba, Gürcistan'la silahlı çatışma istemediklerini ancak Kiev saflarında çarpışan Gürcü radikal grupların dönmesi halinde... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T17:21+0300
2024-03-05T17:21+0300
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2024 dünya gençlik festivali
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Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde gerçekleştirilen Dünya Gençlik Festivali'nde Sputnik'e demeç veren Ardzinba, Gürcistan'la silahlı çatışma olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.Ardzinba, "Biz savaş istemiyoruz. Gürcü tarafının da savaş istemediğini umuyoruz. Ancak örneğin Ukrayna'da çeşitli radikal haydut oluşumların neo-Nazilerin safında savaştığını görüyoruz. Onların geri dönmesi halinde farklı senaryolar yaşanabilir" dedi.Gürcistan'dan düzenli olarak çeşitli sinyaller aldıklarını belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi yönünde çağrı yaptığını da anımsatan Ardzinba, Abhazya'nın normal ilişkiler, barış ve kalkınmadan yana olduğunun altını özellikle çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada Ukrayna'ya en fazla paralı asker gönderen ülkelerin Polonya, ABD ve Gürcistan olduğunu vurgulamıştı.Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.Festival hakkındaRusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
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abhazya, abhazya dışişleri, gürcistan, rusya, kafkasya, güney osetya, 2024 dünya gençlik festivali
abhazya, abhazya dışişleri, gürcistan, rusya, kafkasya, güney osetya, 2024 dünya gençlik festivali

Abhazya: Gürcistan'la silahlı çatışma olasılığını dışlamıyoruz

17:21 05.03.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичAbhazya Dışişleri Bakanı İnal Ardzinba
Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Ardzinba - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Ardzinba, Gürcistan'la silahlı çatışma istemediklerini ancak Kiev saflarında çarpışan Gürcü radikal grupların dönmesi halinde böyle bir senaryoyu dışlamadıklarını ifade etti.
Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde gerçekleştirilen Dünya Gençlik Festivali'nde Sputnik'e demeç veren Ardzinba, Gürcistan'la silahlı çatışma olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.
Ardzinba, "Biz savaş istemiyoruz. Gürcü tarafının da savaş istemediğini umuyoruz. Ancak örneğin Ukrayna'da çeşitli radikal haydut oluşumların neo-Nazilerin safında savaştığını görüyoruz. Onların geri dönmesi halinde farklı senaryolar yaşanabilir" dedi.
Gürcistan'dan düzenli olarak çeşitli sinyaller aldıklarını belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi yönünde çağrı yaptığını da anımsatan Ardzinba, Abhazya'nın normal ilişkiler, barış ve kalkınmadan yana olduğunun altını özellikle çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada Ukrayna'ya en fazla paralı asker gönderen ülkelerin Polonya, ABD ve Gürcistan olduğunu vurgulamıştı.
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.

Festival hakkında

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.
Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.
Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.
Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.
Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
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