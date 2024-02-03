https://sputniknews.com.tr/20240203/gurcistan-basbakan-adayi-kobakhidze-abhazya-ve-guney-osetyayi-bariscil-yollarla-geri-istedi-1080342203.html

Gürcistan başbakan adayı Kobakhidze, Abhazya ve Güney Osetya'yı 'barışçıl yollarla' geri istedi

Gürcistan başbakan adayı Kobakhidze, Abhazya ve Güney Osetya'yı 'barışçıl yollarla' geri istedi

Gürcistan başbakan adayı Kobakhidze, Abhazya ve Güney Osetya'yı barışçıl yollarla geri almak istediğini söyledi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T12:29+0300

2024-02-03T12:29+0300

2024-02-03T12:29+0300

dünya

gürcistan

irakli kobakhidze

rusya

moskova

tiflis

güney osetya

abhazya

avrupa birliği

cenevre görüşmeleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080273582_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_d523c74e2986b3d04731d22d6fd514e0.jpg

Gürcistan başbakan adayı İrakli Kobakhidze seçim öncesi hükümet programında AB ve NATO'ya entegrasyon, Rusya ile ilişkilerin barışçıl yollarla çözülmesi ve Abhazya ile Güney Osetya topraklarının barışçıl yollarla 'iadesini' dış politikadaki temel görevler olarak sıraladı."Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin" başlıklı program Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu. Gürcistan'ın yasama organı 8 Şubat'ta toplanarak Başbakan adayına, hükümet yapısına ve hükümet programına güvenini ifade edecek.Söz konusu programda şu ifadeler yer aldı:Moskova, Gürcistan'ın Şinval'e yönelik silahlı saldırısının ardından 26 Ağustos 2008 tarihinde Güney Osetya ve Abhazya'nın egemenliğini tanımıştı. Rusya, Gürcistan'ın iki eski özerk bölgesinin bağımsızlıklarının tanınmasının mevcut gerçekleri yansıttığını ve revizyona tabi olmadığını defalarca ifade etmişti. Fakat Gürcistan bu bölgelerin bağımsızlığını tanımayı reddetmektedir.Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrara ilişkin Cenevre Görüşmeleri Ekim 2008'den bu yana düzenli olarak yapılmaktadır. Ana konulardan biri güç kullanılmamasına ilişkin bir belgenin imzalanmasıdır. Moskova, Şinval ve Sohum ile Tiflis'i anlaşmayı imzalamaya çağırsa da eski özerkliklerinin bağımsızlığını tanımayan Gürcistan, Rusya'nın güç kullanmama yükümlülüğünü üstlenmesinde ısrar etmektedir. Güney Osetya ve Abhazya, Gürcistan'ın anlaşmayı çatışmaya taraf olmayan Rusya ile değil, iki cumhuriyetle imzalaması gerektiğini savunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240201/gurcistan-yeni-basbakan-adayini-belirledi-1080273766.html

gürcistan

rusya

moskova

tiflis

güney osetya

abhazya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, irakli kobakhidze, rusya, moskova, tiflis, güney osetya, abhazya, avrupa birliği, cenevre görüşmeleri