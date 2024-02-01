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https://sputniknews.com.tr/20240201/gurcistan-yeni-basbakan-adayini-belirledi-1080273766.html
Gürcistan yeni başbakan adayını belirledi
Gürcistan yeni başbakan adayını belirledi
Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine yeni başbakan adayı olarak eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze gösterildi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T15:08+0300
2024-02-01T15:08+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
irakli kobakhidze
irakli garibaşvili
başbakan
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Başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcü Hayali Partisinin 8. kongresinde, 45 yaşındaki Milletvekilli Kobakhidze'nin yeni başbakan adayı olarak gösterilmesi kararı verildi.Kongreye partinin kurucusu ve Fahri Başkanı eski Başbakan Bidzina İvanişvili de katılırken, Kobakhidze, kongrede, kendisine duyduğu güven için partisine teşekkür etti.Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento başkanı görevini üstlenen Kobakhidze, hükümetin asıl amacının ülkesinin toprak bütünlüğüne kavuşturulması, halkın yaşam standartlarını ve refahını daha da artırmak olduğunu belirtti.Bu yıl Gürcistan'da genel seçimlerin olacağını hatırlatan Kobakhidze, Gürcü halkının iktidardaki partiye büyük destek verdiğini vurguladı.Kobakhidze, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze'nin değiştirileceğini ve yeni bakan adayının Milletvekilli İrakli Çikova'nın olacağını kaydetti.Başbakanlıktan istifa eden Garibaşvili, partinin yeni başkanı olduKongrede ayrıca, başbakanlık görevinden istifa eden Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin yeni başkanı olarak seçildi.Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini 2021'den bu yana sürdürüyordu.Garibaşvili'nin istifasıİrakli Garibaşvili 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.Gürcistan Anayasasına göre yeni başbakan ve kabinenin adaylarının güvenoyu alması için Parlamentoya sunulması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/gurcistan-basbakani-garibasvili-gorevinden-istifa-etti-1080164706.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobakhidze, irakli garibaşvili, başbakan
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobakhidze, irakli garibaşvili, başbakan

Gürcistan yeni başbakan adayını belirledi

15:08 01.02.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVİrakli Kobakhidze
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine yeni başbakan adayı olarak eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze gösterildi.
Başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcü Hayali Partisinin 8. kongresinde, 45 yaşındaki Milletvekilli Kobakhidze'nin yeni başbakan adayı olarak gösterilmesi kararı verildi.
Kongreye partinin kurucusu ve Fahri Başkanı eski Başbakan Bidzina İvanişvili de katılırken, Kobakhidze, kongrede, kendisine duyduğu güven için partisine teşekkür etti.
Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento başkanı görevini üstlenen Kobakhidze, hükümetin asıl amacının ülkesinin toprak bütünlüğüne kavuşturulması, halkın yaşam standartlarını ve refahını daha da artırmak olduğunu belirtti.
Bu yıl Gürcistan'da genel seçimlerin olacağını hatırlatan Kobakhidze, Gürcü halkının iktidardaki partiye büyük destek verdiğini vurguladı.
Kobakhidze, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze'nin değiştirileceğini ve yeni bakan adayının Milletvekilli İrakli Çikova'nın olacağını kaydetti.

Başbakanlıktan istifa eden Garibaşvili, partinin yeni başkanı oldu

Kongrede ayrıca, başbakanlık görevinden istifa eden Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin yeni başkanı olarak seçildi.
Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini 2021'den bu yana sürdürüyordu.

Garibaşvili'nin istifası

İrakli Garibaşvili 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.
Gürcistan Anayasasına göre yeni başbakan ve kabinenin adaylarının güvenoyu alması için Parlamentoya sunulması gerekiyor.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
DÜNYA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görevinden istifa etti
29 Ocak, 17:21
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