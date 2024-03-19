https://sputniknews.com.tr/20240319/polonyada-kaybolan-abd-ihasinin-yeri-tespit-edildi-1081833733.html
Polonya’da kaybolan ABD İHA’sının yeri tespit edildi
Polonya’da kaybolan ABD İHA’sının yeri tespit edildi
Sputnik Türkiye
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin kuzeybatısında iletişimi kesilerek kaybolan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-9 Reaper keşif ve taarruz insansız hava... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T12:04+0300
2024-03-19T12:04+0300
2024-03-19T12:04+0300
dünya
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insansız hava aracı (iha)
mq-9 reaper iha
istihbarat
kaza
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Polonya Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “18 Mart saat 23.00’dan (TSİ 19 Mart saat 2.00) sonra, Polonya hava sahasında hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız uçak Miroslawiec şehri yakınında zorunlu iniş yaptı. İniş, protokole uygun şekilde koruma altında olan bir ıssız bölgede gerçekleşti” ifadesine yer verildi.İHA’nın zorunlu iniş yaptığı yerin istihbarat servisi tarafından korunduğu belirtilirken askeri polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.Polonya ordusu dün Miroslawiec hava üssünde planlı eğitim uçuşu gerçekleştiren MQ-9 Reaper’in üsle iletişiminin kesildiğini duyurmuştu. İHA’nın iniş yapacağı yeri tespit etme beklentisiyle acil müdahale servisleri teyakkuza geçirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/polonyali-general-abd-polonyaya-rusyadaki-hedefleri-vurabilecek-fuzeler-saglayacak-1081671552.html
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polonya, abd, insansız hava aracı (iha), mq-9 reaper iha, istihbarat, kaza
polonya, abd, insansız hava aracı (iha), mq-9 reaper iha, istihbarat, kaza
Polonya’da kaybolan ABD İHA’sının yeri tespit edildi
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin kuzeybatısında iletişimi kesilerek kaybolan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-9 Reaper keşif ve taarruz insansız hava aracının (İHA) Miroslawiec şehri yakınında bulunduğunu belirtti.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “18 Mart saat 23.00’dan (TSİ 19 Mart saat 2.00) sonra, Polonya hava sahasında hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız uçak Miroslawiec şehri yakınında zorunlu iniş yaptı. İniş, protokole uygun şekilde koruma altında olan bir ıssız bölgede gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
İHA’nın zorunlu iniş yaptığı yerin istihbarat servisi tarafından korunduğu belirtilirken askeri polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
Polonya ordusu dün Miroslawiec hava üssünde planlı eğitim uçuşu gerçekleştiren MQ-9 Reaper’in üsle iletişiminin kesildiğini duyurmuştu.
İHA’nın iniş yapacağı yeri tespit etme beklentisiyle acil müdahale servisleri teyakkuza geçirilmişti.