https://sputniknews.com.tr/20240319/polonyada-kaybolan-abd-ihasinin-yeri-tespit-edildi-1081833733.html

Polonya’da kaybolan ABD İHA’sının yeri tespit edildi

Polonya’da kaybolan ABD İHA’sının yeri tespit edildi

Sputnik Türkiye

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin kuzeybatısında iletişimi kesilerek kaybolan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-9 Reaper keşif ve taarruz insansız hava... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:04+0300

2024-03-19T12:04+0300

2024-03-19T12:04+0300

dünya

polonya

abd

insansız hava aracı (iha)

mq-9 reaper iha

istihbarat

kaza

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Polonya Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “18 Mart saat 23.00’dan (TSİ 19 Mart saat 2.00) sonra, Polonya hava sahasında hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız uçak Miroslawiec şehri yakınında zorunlu iniş yaptı. İniş, protokole uygun şekilde koruma altında olan bir ıssız bölgede gerçekleşti” ifadesine yer verildi.İHA’nın zorunlu iniş yaptığı yerin istihbarat servisi tarafından korunduğu belirtilirken askeri polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.Polonya ordusu dün Miroslawiec hava üssünde planlı eğitim uçuşu gerçekleştiren MQ-9 Reaper’in üsle iletişiminin kesildiğini duyurmuştu. İHA’nın iniş yapacağı yeri tespit etme beklentisiyle acil müdahale servisleri teyakkuza geçirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240313/polonyali-general-abd-polonyaya-rusyadaki-hedefleri-vurabilecek-fuzeler-saglayacak-1081671552.html

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Sputnik Türkiye

polonya, abd, insansız hava aracı (iha), mq-9 reaper iha, istihbarat, kaza