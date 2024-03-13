https://sputniknews.com.tr/20240313/polonyali-general-abd-polonyaya-rusyadaki-hedefleri-vurabilecek-fuzeler-saglayacak-1081671552.html

Polonyalı general: ABD, Polonya'ya Rusya'daki hedefleri vurabilecek füzeler sağlayacak

Polonyalı general: ABD, Polonya'ya Rusya'daki hedefleri vurabilecek füzeler sağlayacak

Sputnik Türkiye

Polonyalı emekli General Miroslaw Rujanski, ABD'nin Polonya'ya Rusya topraklarındaki hedefleri vurabilecek füzeler sağlayacağını belirtti. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T21:37+0300

2024-03-13T21:37+0300

2024-03-13T21:37+0300

ukrayna krizi

polonya

abd

abd

rusya

füze

miroslaw rujanskiy

jassm-er kruz füzesi

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Polonya Silahlı Kuvvetlerinin eski komutanı General Miroslaw Rujanskiy, Gazeta.pl’ye demecinde, ABD'nin Polonya ordusuna tedarik etme sözü verdiği JASSM füzelerinin Rusya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede olacağını söyledi.Rujanskiy, “Bu teklifin bir parçası olarak Polonya, yalnızca savaş helikopterleri değil, aynı zamanda F-16 ve gelecekte F-35 uçaklarımızın taşıyacağı bir füze paketi de satın alabilecek” diyerek, bunların JASSM füzeleri olduğunu vurguladı.Polonya ordusunun bu füzelerle uyumlu mevcut uçaklarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurabileceğini belirten Rujanskiy, "Bu füzelerle donatılmış uçaklarımız Vistula'nın ötesine geçmeden Kaliningrad bölgesi, Belarus veya Rusya'daki hedefleri vurabilecek” dedi.Rujanski ayrıca, Polonya ordunun ülke sınırlarının ötesinde bile tehditleri tespit etme ve etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olması gerektiğini kaydetti.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Washington'a resmi ziyareti sırasında ABD hükümeti, Polonya'ya 96 Apache helikopteri alımı için 2 milyar dolarlık kredi sağlayacağı sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyadan-natoya-isvec-uyarisi-yanitsiz-kalmayacak-1081665331.html

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polonya, abd, abd, rusya, füze, miroslaw rujanskiy, jassm-er kruz füzesi