https://sputniknews.com.tr/20240313/rusyadan-natoya-isvec-uyarisi-yanitsiz-kalmayacak-1081665331.html

Rusya'dan NATO'ya 'İsveç' uyarısı: 'Yanıtsız kalmayacak'

Rusya'dan NATO'ya 'İsveç' uyarısı: 'Yanıtsız kalmayacak'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun İsveç'i Rusya karşıtı operasyonlarda giderek daha fazla kullanacağını belirterek bu adımların... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:41+0300

2024-03-13T17:41+0300

2024-03-13T17:41+0300

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ses getiren açıklaması sonrası İttifak'ın son genişleme hamlesi hakkında Moskova'dan bir demeç daha geldi."İsveç hükümeti, yakın zamanda Kuzey Atlantik İttifakı saflarına katılan ülke topraklarının, bu saldırgan bloğun kuvvetlerinin ülkemize karşı istihbarat faaliyetleri de dahil askeri faaliyetler yürütmesi için giderek daha fazla kullanılacağını anlamıyor olamaz" diyen Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın bunu karşılıksız bırakmayacağının altını çizdi.Rusya'nın daha önce defaatle dile getirdiği gibi sahada olan her şeyi etraflıca değerlendireceklerini belirten Zaharova, ardından yapılan değerlendirme uyarınca uygun, simetrik adımların atılacağı uyarısını yaptı.Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinin anlamsız bir adım olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararın söz konusu iki ülkeye ait olduğunu belirterek "Fakat o bölgelerde askerlerimiz yoktu, artık olacak. İmha sistemlerimiz yoktu, artık olacak. Neden yani neden? Ekonomik ilişkilerimiz çok iyiydi. Bizim pazarımızı kullanıyorlardı, biz onlardan birçok şey alıyorduk. Bunda ne kötülük var? Şimdiyse durum değişiyor. Onlara ve birçok ürünlerine diğer pazarlarda ihtiyaç duyulmuyor. Bizimkiler yeterli miktarda ürün alamıyor. Anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.'Ukrayna çatışması, Avrupa ölçeğinde bir krize dönüşebilir'Batı'nın Ukrayna'da devam eden çatışmalar kapsamındaki eylemlerini eleştiren Zaharova, Batı tarafından atılan adımlar nedeniyle çatışmanın Avrupa ölçeğinde bir krize dönüşebileceğinin altını çizdi.Batılı gazetecilerin Ukrayna krizinin kapsamının genişleme olasılığıyla ilgili sorularını kabul eden Zaharova, "AB veya NATO üyesi bir veya iki ülkenin bile düşüncesiz provokatif eylemleri sonucunda Ukrayna krizi çok kolay bir şekilde coğrafi sınırlarını aşabilir, bambaşka bir boyuta ulaşabilir ve kontrolsüz bir şekilde gelişebilir. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için Zelenskiy rejimine verilen destek ve silah tedarikine son verilmeli" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html

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