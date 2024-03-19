https://sputniknews.com.tr/20240319/otomobil-otobus-duragina-daldi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1081832385.html

Otomobil otobüs durağına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobil otobüs durağına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T11:22+0300

2024-03-19T11:22+0300

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türkiye

konya

kaza

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Bekir T. idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.Kazada duraktaki 4 kişi öldü, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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