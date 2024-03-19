https://sputniknews.com.tr/20240319/norvecten-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1081855464.html
Norveç’ten Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar
Norveç’ten Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar
Sputnik Türkiye
Norveç hükümeti Rusya'ya karşı AB önlemlerine uygun, ancak bazı farklılıkların yer aldığı yeni yaptırım paketi getirdi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T21:41+0300
2024-03-19T21:41+0300
2024-03-19T21:41+0300
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ukrayna krizi
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avrupa birliği
avrupa birliği
espen bart eide
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Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç’in Rusya'ya karşı, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerine uygun, ancak bazı değişikliklerin yer aldığı yeni bir yaptırım paketi getirdiği belirtildi.Açıklamada, “Norveç, Rusya'ya yönelik tüm AB yaptırım paketlerine bazı ulusal değişiklikler yaparak katıldı” denilerek, yaptırımların19 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide de yaptığı açıklamada, AB yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerinin amacının Rusya’ya karşı yeni ithalat ve ihracat yasakları getirmek, yaptırımların aşılmasıyla mücadele etmek ve boşlukları kapatmak olduğunu belirtti.
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norveç, ukrayna krizi, ukrayna, yaptırım, norveç dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, avrupa birliği, espen bart eide, espen barth eide, rusya
norveç, ukrayna krizi, ukrayna, yaptırım, norveç dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, avrupa birliği, espen bart eide, espen barth eide, rusya
Norveç’ten Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar
Norveç hükümeti Rusya'ya karşı AB önlemlerine uygun, ancak bazı farklılıkların yer aldığı yeni yaptırım paketi getirdi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç’in Rusya'ya karşı, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerine uygun, ancak bazı değişikliklerin yer aldığı yeni bir yaptırım paketi getirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Norveç, Rusya'ya yönelik tüm AB yaptırım paketlerine bazı ulusal değişiklikler yaparak katıldı” denilerek, yaptırımların19 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide de yaptığı açıklamada, AB yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerinin amacının Rusya’ya karşı yeni ithalat ve ihracat yasakları getirmek, yaptırımların aşılmasıyla mücadele etmek ve boşlukları kapatmak olduğunu belirtti.