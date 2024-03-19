https://sputniknews.com.tr/20240319/norvecten-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1081855464.html

Norveç’ten Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar

Norveç’ten Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar

Sputnik Türkiye

Norveç hükümeti Rusya'ya karşı AB önlemlerine uygun, ancak bazı farklılıkların yer aldığı yeni yaptırım paketi getirdi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T21:41+0300

2024-03-19T21:41+0300

2024-03-19T21:41+0300

ukrayna krizi

norveç

ukrayna krizi

ukrayna

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norveç dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

avrupa birliği

espen bart eide

espen barth eide

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Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç’in Rusya'ya karşı, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerine uygun, ancak bazı değişikliklerin yer aldığı yeni bir yaptırım paketi getirdiği belirtildi.Açıklamada, “Norveç, Rusya'ya yönelik tüm AB yaptırım paketlerine bazı ulusal değişiklikler yaparak katıldı” denilerek, yaptırımların19 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide de yaptığı açıklamada, AB yaptırımlarının 12. ve 13. paketlerinin amacının Rusya’ya karşı yeni ithalat ve ihracat yasakları getirmek, yaptırımların aşılmasıyla mücadele etmek ve boşlukları kapatmak olduğunu belirtti.

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