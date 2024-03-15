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https://sputniknews.com.tr/20240315/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-birbirimiz-icin-olecegimize-soz-verdigimiz-bir-ittifak-icindeyiz-1081724126.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak içindeyiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak içindeyiz
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin 72 yıllık NATO üyeliğinde tanık olduğu 10 yılda, müttefik liderlerle kurduğu yakın işbirliğinde Cumhurbaşkanı... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T13:49+0300
2024-03-15T13:49+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "çok değerli bir müttefik" olarak nitelediği Türkiye'nin, İttifak'a savunma sanayisi alanında sunduğu katkıya dikkati çekerek, "Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum" cümlelerini dile getirdi.'Türkiye'nin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabası önemli'Stoltenberg, "İttifak'a yaklaşık 10 yıl hizmet etmiş bir NATO Genel Sekreteri olarak Türkiye'nin NATO'ya katkısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtta Türkiye'nin önemli ve çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu dile getirerek şu cümlelerle yanıt verdi:AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, savaş uçağı KAAN ve Türk savunma sanayisinin bugünün ve geleceğin NATO'sundaki rolü hakkındaki soruya ise, "Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde yanıt verdi.Türk savunma sanayisi ile İttifak'ın diğer ülkelerinin savunma sanayisi arasında daha fazla işbirliği yapılacağına dair yakın zamanda yapılan duyuruları da memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, ABD'nin artık daha fazla F16'yı yenileyecek ve teslim edecek olması, Kanada ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçları ve insansız hava araçlarının Kanada tarafından teslim edilen parçalarına ilişkin çalışması ile İsveç ve Türkiye'nin savunma sanayisi projelerini geliştirmek için birlikte daha yakın çalışacağını duyurmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi..Tüm bu hususların Türkiye'nin bir müttefik olarak bireysel şekilde yaptıkları olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Asıl önemli olan, Türkiye'nin askeri kabiliyetler geliştirme ve üretmede tüm müttefiklerle birlikte çalışıyor olmasıdır" dedi.'Birbirimiz için öleceğimize söz verdik'AA'nın sorularına yanıt veren Stoltenberg, "Türkiye, müttefikler arasındaki savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması konusunu sık sık gündeme getiriyor. Bu konudaki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna verdiği cevapta ise şu cümleleri kaydetti:Müttefik liderlerle kurduğum yakın işbirliğini de çok kıymetli gördüğünü ifade eden Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar boyunca geliştirdiğim dostluk ve işbirliğini de değerli buluyorum. Kendisi kararlı bir NATO müttefiki, birlikte çalışmaktan memnunum" dedi.Eski Norveç Başbakanı olan Stoltenberg, 32 üyesi bulunan İttifak'ın genel sekreterliği görevini 1 Ekim 2014'ten bu yana sürdürüyor. Stoltenberg'in görev süresi daha önce 4 kez uzatıldı. Geçen yıl temmuzda yapılan son uzatma, 1 Ekim'de sona erecek.NATO kariyerinde yaklaşık 10 yılı geride bırakan Stoltenberg, İttifak'a yeni genel sekreter arayışında kendisinin yer almayacağını, göreve yeniden talip olmayacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/nato-avrupanin-kendisine-ait-nukleer-caydiriciliginin-olmasi-natoyu-baltalar--1080828962.html
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak içindeyiz

13:49 15.03.2024
© JOHN THYSNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© JOHN THYS
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin 72 yıllık NATO üyeliğinde tanık olduğu 10 yılda, müttefik liderlerle kurduğu yakın işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüttükleri çalışmaları AA'ya anlattı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "çok değerli bir müttefik" olarak nitelediği Türkiye'nin, İttifak'a savunma sanayisi alanında sunduğu katkıya dikkati çekerek, "Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum" cümlelerini dile getirdi.

'Türkiye'nin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabası önemli'

Stoltenberg, "İttifak'a yaklaşık 10 yıl hizmet etmiş bir NATO Genel Sekreteri olarak Türkiye'nin NATO'ya katkısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtta Türkiye'nin önemli ve çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu dile getirerek şu cümlelerle yanıt verdi:
Türkiye, önemli ve çok değerli bir NATO müttefikidir. Sizler 72 yıldır bu İttifak'ın üyesisiniz. Daha geçen ay Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladık. Türkiye, ortak güvenliğimize, ortak savunmamıza pek çok farklı şekilde katkıda bulundu. Türkiye, İttifak'ın en büyük 2'nci ordusuna, iyi eğitimli ve donanımlı askeri güçlere sahiptir. Kosova ve Irak dahil NATO misyonlarına ve operasyonlarına katılıyorsunuz. Bununla da kalmıyor, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin yanı sıra Karadeniz ve kuzeyde de Rusya ile sınırı olan coğrafi stratejik konumu elbette tüm İttifak için önemli. Türkiye terörle mücadelede, özellikle de IŞİD'le mücadelede önemli rol oynamaktadır. NATO müttefikleri ve hepimiz terörle mücadeleye yardımcı olmak için Türkiye'deki altyapı üslerini kullandık. Dolayısıyla İttifak'ın kilit bir müttefik olmaya devam etmesini desteklemek için Türkiye'nin sarf ettiği tüm çabaları takdirle karşılıyorum.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, savaş uçağı KAAN ve Türk savunma sanayisinin bugünün ve geleceğin NATO'sundaki rolü hakkındaki soruya ise, "Türk hükümetinin ve aynı zamanda Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum, bu önemli. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok etkili olduğu kanıtlanmış Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde yanıt verdi.
Türk savunma sanayisi ile İttifak'ın diğer ülkelerinin savunma sanayisi arasında daha fazla işbirliği yapılacağına dair yakın zamanda yapılan duyuruları da memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, ABD'nin artık daha fazla F16'yı yenileyecek ve teslim edecek olması, Kanada ve Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçları ve insansız hava araçlarının Kanada tarafından teslim edilen parçalarına ilişkin çalışması ile İsveç ve Türkiye'nin savunma sanayisi projelerini geliştirmek için birlikte daha yakın çalışacağını duyurmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi..
Tüm bu hususların Türkiye'nin bir müttefik olarak bireysel şekilde yaptıkları olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Asıl önemli olan, Türkiye'nin askeri kabiliyetler geliştirme ve üretmede tüm müttefiklerle birlikte çalışıyor olmasıdır" dedi.

'Birbirimiz için öleceğimize söz verdik'

AA'nın sorularına yanıt veren Stoltenberg, "Türkiye, müttefikler arasındaki savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması konusunu sık sık gündeme getiriyor. Bu konudaki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna verdiği cevapta ise şu cümleleri kaydetti:
NATO müttefiklerinin kendi aralarında savunma ticaretinde herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmaması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Birbirimizi koruyacağımıza, savunacağımıza ve eninde sonunda birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak'ın içindeyiz. Elbette birbirimiz arasında savunma teçhizatı ticareti de yapabilmeliyiz. Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde müttefiklerin savunma teçhizatı ticaretinin önündeki engelleri kaldırmayı kabul ettiği çok güçlü bir açıklama yaptık, karar aldık. Ayrıca F16'lar ve Türkiye'nin diğer NATO müttefiklerinden satın aldığı önemli kabiliyet ve ekipman örneklerinde görüldüğü gibi, müttefiklerin artık Türkiye ile daha fazla ticaret yaptığını görmek de memnuniyet verici.
Müttefik liderlerle kurduğum yakın işbirliğini de çok kıymetli gördüğünü ifade eden Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar boyunca geliştirdiğim dostluk ve işbirliğini de değerli buluyorum. Kendisi kararlı bir NATO müttefiki, birlikte çalışmaktan memnunum" dedi.
Eski Norveç Başbakanı olan Stoltenberg, 32 üyesi bulunan İttifak'ın genel sekreterliği görevini 1 Ekim 2014'ten bu yana sürdürüyor. Stoltenberg'in görev süresi daha önce 4 kez uzatıldı. Geçen yıl temmuzda yapılan son uzatma, 1 Ekim'de sona erecek.
NATO kariyerinde yaklaşık 10 yılı geride bırakan Stoltenberg, İttifak'a yeni genel sekreter arayışında kendisinin yer almayacağını, göreve yeniden talip olmayacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
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17 Şubat, 14:46
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