https://sputniknews.com.tr/20240217/nato-avrupanin-kendisine-ait-nukleer-caydiriciliginin-olmasi-natoyu-baltalar--1080828962.html

Stoltenberg: Avrupa'nın kendisine ait nükleer caydırıcılığının olması NATO'yu baltalar

Stoltenberg: Avrupa'nın kendisine ait nükleer caydırıcılığının olması NATO'yu baltalar

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın kendisine ait nükleer caydırıcılığının olması gerektiği yönündeki tartışmaların NATO'yu baltalayacağını ve... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T14:46+0300

2024-02-17T14:46+0300

2024-02-17T14:46+0300

dünya

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

nato

avrupa

nükleer caydırıcılık

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080769779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59af24b89b244ad2bd3c8eca2d353bc.jpg

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki panele katılan Stoltenberg, Avrupa'nın kendi nükleer gücüne sahip olması gerektiği yönündeki tartışmalara yanıt verdi.Stoltenberg, "NATO'nun onlarca yıldır işe yarayan nükleer caydırıcı rolü var. Bu, ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle yaptığı bir şey. NATO'nun nükleer caydırıcılığının sorgulanması, fayda sağlamaz. Gerçekten inandırıcı bir caydırıcılık ihtiyacı duyduğumuzda NATO'yu baltalayacaktır " diye konuştu.'ABD'nin kararsızlığı, Ukrayna'daki cephe hattını etkiliyor'"Her şeyin harika olduğunu söylemiyorum. Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırma konusunda daha fazlasını yapması gerektiği konusunda hemfikirim ama en azından doğru yoldayız" ifadelerini kullanan Stoltenberg, konu Ukrayna'ya geldiğinde Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın, ABD'den daha fazla destek sağladıklarına dikkati çekti.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya yardım üzerinde anlaşması gerektiğini, bunun acil ve hayati olduğunu vurgulayarak, "Şu anki sorun elbette şu ki: Kongrede karar alınamaması, ABD'den gelen akışın azaldığı anlamına geliyor. Bu, Ukrayna'daki cephe hattını doğrudan etkiliyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/stoltenbergten-nato-ulkelerine-cagri-muhimmat-uretim-hizinizi-artirin-1080779062.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, avrupa, nükleer caydırıcılık, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd