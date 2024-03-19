https://sputniknews.com.tr/20240319/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-erivan-ve-bakuye-kalici-baris-cagrisi-1081836475.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erivan ve Bakü'ye kalıcı barış çağrısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erivan ve Bakü'ye kalıcı barış çağrısı
Sputnik Türkiye
Resmi ziyaret için Ermenistan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erivan ve Bakü'ye kalıcı barış çağrısında bulundu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T13:12+0300
2024-03-19T13:12+0300
2024-03-19T13:12+0300
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Erivan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne destek vererek Erivan'ın Ukrayna ile dayanışmasına övgüde bulundu..Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak bir brifing veren Stoltenberg, bir anlaşmaya varılması ve ilişkilerin normalleşmesinin önünün açılması çağrısında bulunarak Ermenistan ve Azerbaycan'ın bugün uzun vadeli barışa ulaşmak için bir fırsata sahip olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Azerbaycan ile bir an önce barış anlaşması imzalamaya çağırarak şu cümleleri kaydetti:Genel Sekreter ayrıca NATO'nun 'Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini' de belirterek, "Liderliğinizi, barışa verdiğiniz desteği ve demokratik değerlere olan güçlü bağlılığınızı alkışlıyorum. Ermeni ordusunun Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli bir ortam sağlayan NATO misyonlarına katılımını memnuniyetle karşılıyorum. Son yıllarda güçlerinizin artan katılımını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Stoltenberg ayrıca Ermenistan ordusunda 'demokratik dönüşümü ve kurallarının güçlendirilmesini' desteklediğini ifade ederek Ermeni yetkililerin yolsuzluğa karşı gerçek bir mücadele başlattığını ifade etti.NATO Genel Sekreteri ayrıca Ermenistan'a 'parlak bir gelecek' dileğinde bulundu.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Erivan'da yaptıkları görüşmede Bakü ve Erivan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına ilişkin konuları ele aldıkları ifade edildi. Tarafların ayrıca Ermenistan ve NATO arasındaki işbirliği konularını da ele aldıkları kaydedildi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmi bir ziyaret için Erivan'da bulunuyor. Genel Sekreter Pazar günü Azerbaycan'ı, Pazartesi günü de Gürcistan'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/pasinyan-hafta-sonunu-isaret-ederek-uyardi-savas-cikabilir-1081828960.html
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erivan ve Bakü'ye kalıcı barış çağrısı
Resmi ziyaret için Ermenistan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erivan ve Bakü'ye kalıcı barış çağrısında bulundu.
Erivan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne destek vererek Erivan'ın Ukrayna ile dayanışmasına övgüde bulundu..
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak bir brifing veren Stoltenberg, bir anlaşmaya varılması ve ilişkilerin normalleşmesinin önünün açılması çağrısında bulunarak Ermenistan ve Azerbaycan'ın bugün uzun vadeli barışa ulaşmak için bir fırsata sahip olduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Azerbaycan ile bir an önce barış anlaşması imzalamaya çağırarak şu cümleleri kaydetti:
Daha tehlikeli bir dünyada Avrupa-Atlantik güvenliği için elzem olan Güney Kafkasya'daki istikrarın önemini görüştük. Ermenistan ve Azerbaycan yıllar süren çatışmaların ardından kalıcı bir barışa ulaşma şansına sahip. Bu nedenle, ilişkilerinizin normalleşmesine ve halklarınız için kalıcı bir barışa giden yolu açacak bir anlaşma çağrısında bulunuyorum.
Genel Sekreter ayrıca NATO'nun 'Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini' de belirterek, "Liderliğinizi, barışa verdiğiniz desteği ve demokratik değerlere olan güçlü bağlılığınızı alkışlıyorum. Ermeni ordusunun Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli bir ortam sağlayan NATO misyonlarına katılımını memnuniyetle karşılıyorum. Son yıllarda güçlerinizin artan katılımını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Stoltenberg ayrıca Ermenistan ordusunda 'demokratik dönüşümü ve kurallarının güçlendirilmesini' desteklediğini ifade ederek Ermeni yetkililerin yolsuzluğa karşı gerçek bir mücadele başlattığını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri ayrıca Ermenistan'a 'parlak bir gelecek' dileğinde bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Erivan'da yaptıkları görüşmede Bakü ve Erivan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına ilişkin konuları ele aldıkları ifade edildi. Tarafların ayrıca Ermenistan ve NATO arasındaki işbirliği konularını da ele aldıkları kaydedildi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmi bir ziyaret için Erivan'da bulunuyor. Genel Sekreter Pazar günü Azerbaycan'ı, Pazartesi günü de Gürcistan'ı ziyaret etmişti.