https://sputniknews.com.tr/20240319/meteorolojiden-4-il-icin-yagmur-ve-kar-yagisi-uyarisi-1081854462.html
Meteorolojiden 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden 4 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T20:38+0300
2024-03-19T20:38+0300
2024-03-19T20:38+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
yağmur
kar
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
diyarbakır
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15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batman'ın Kozluk ve Sason ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt’in merkez, Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri ile Şırnak’ın merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerime yer verildi.Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Siirt’ in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiği bildirilen açıklamada, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-alarmina-gecildi-1081824153.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, yağmur, kar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, diyarbakır
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, yağmur, kar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, diyarbakır
Meteorolojiden 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden 4 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batman'ın Kozluk ve Sason ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt’in merkez, Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri ile Şırnak’ın merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.
Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerime yer verildi.
Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Siirt’ in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiği bildirilen açıklamada, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.