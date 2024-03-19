https://sputniknews.com.tr/20240319/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-alarmina-gecildi-1081824153.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de hava sıcaklıkları düşecek, kış geri gelecek. Uzmanlar; ülkenin çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini, yağmur şeklinde... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T08:38+0300

2024-03-19T08:38+0300

2024-03-19T08:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.Ankara'ya lapa lapa kar geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Ülkenin batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Uzmanından uyarıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Ülkenin doğu kesimlerinde yarın yağış beklendiğini, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını söyleyen Macit, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.Macit, çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:Bu hafta Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?Macit, Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, 3 büyükşehirde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini sözlerine ekledi.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir hariç) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis yekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240319/kredi-cekeceklere-taksit-uyarisi-konut-ve-arac-almak-hayal-mi-oluyor-1081823748.html

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