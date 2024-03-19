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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de hava sıcaklıkları düşecek, kış geri gelecek. Uzmanlar; ülkenin çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini, yağmur şeklinde... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T08:38+0300
2024-03-19T08:38+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.Ankara'ya lapa lapa kar geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Ülkenin batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Uzmanından uyarıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Ülkenin doğu kesimlerinde yarın yağış beklendiğini, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını söyleyen Macit, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.Macit, çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:Bu hafta Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?Macit, Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, 3 büyükşehirde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini sözlerine ekledi.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir hariç) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis yekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi

08:38 19.03.2024
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Türkiye'de hava sıcaklıkları düşecek, kış geri gelecek. Uzmanlar; ülkenin çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü kar şeklinde görüleceğini bildirirken, Meteoroloji de 19 Mart hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Ankara'ya lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Ülkenin batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Uzmanından uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Ülkenin doğu kesimlerinde yarın yağış beklendiğini, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını söyleyen Macit, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Macit, çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek."

Bu hafta Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Macit, Ankara'da yarın yağış beklenmediğini ancak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağını, kar yağışının perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağışların sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, 3 büyükşehirde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini sözlerine ekledi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir hariç) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis yekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
EKONOMİ
Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?
08:14
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