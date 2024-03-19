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Rostelekom: Seçimlerde 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?
Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?
Sputnik Türkiye
Banka kredi faizlerindeki yükseliş, otomobil ve konut almak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının yüzde 6 seviyelerine... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T08:14+0300
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ekonomi
kredi
kredi kartı
kredi notu
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konut
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Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor. Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir artış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden kişilerin araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.36 ay vadeli 400 bin liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22.000 liraya dayanmış vaziyette. 400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor.Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda. Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de elden borç almaya bakıyor. Borcunu da ya döviz ya da altın olarak alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/bursada-yeni-bir-fay-hatti-tespit-edildi-uzman-isimler-buyuk-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1081822758.html
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düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20, taşıt kredisi
düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20, taşıt kredisi

Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?

08:14 19.03.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA
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Banka kredi faizlerindeki yükseliş, otomobil ve konut almak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının yüzde 6 seviyelerine ulaşmasıyla, 400 bin TL tutarında bir kredinin 36 ay vadeyle geri ödenmesi, toplamda 1 milyon TL'yi geçiyor. Aylık ödeme miktarı ise 30 bin TL'yi buluyor. Konut kredilerinde de benzer bir tablo var.
Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor. Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.
400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir artış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden kişilerin araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.
36 ay vadeli 400 bin liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22.000 liraya dayanmış vaziyette. 400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor.
Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda. Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de elden borç almaya bakıyor. Borcunu da ya döviz ya da altın olarak alıyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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