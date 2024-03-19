https://sputniknews.com.tr/20240319/kredi-cekeceklere-taksit-uyarisi-konut-ve-arac-almak-hayal-mi-oluyor-1081823748.html

Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?

Kredi çekeceklere taksit uyarısı: Konut ve araç almak hayal mi oluyor?

Sputnik Türkiye

Banka kredi faizlerindeki yükseliş, otomobil ve konut almak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının yüzde 6 seviyelerine... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T08:14+0300

2024-03-19T08:14+0300

2024-03-19T08:14+0300

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Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor. Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir artış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden kişilerin araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.36 ay vadeli 400 bin liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22.000 liraya dayanmış vaziyette. 400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor.Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda. Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de elden borç almaya bakıyor. Borcunu da ya döviz ya da altın olarak alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240319/bursada-yeni-bir-fay-hatti-tespit-edildi-uzman-isimler-buyuk-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1081822758.html

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