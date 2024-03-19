https://sputniknews.com.tr/20240319/kuresel-okyanus-yuzeyi-sicakligi-rekor-kirdi-20-yilda-artmasi-gereken-sicaklik-1-yilda-artiyor-1081837320.html
Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı rekor kırdı: '20 yılda artması gereken sıcaklık 1 yılda artıyor'
Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı rekor kırdı: '20 yılda artması gereken sıcaklık 1 yılda artıyor'
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Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, 2023 yılının mart ayı rekorunu kırarak 21,2 dereceye yükselerek 'bugüne kadar kaydedilen en... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T13:34+0300
2024-03-19T13:34+0300
2024-03-19T13:34+0300
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küresel ısınma
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sera gazı
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Maine Üniversitesi'ne bağlı Climate Reanalyzer tarafından sağlanan verilere göre, küresel ısınma etkisiyle okyanus yüzeyindeki sıcaklıklar aşırı artış gösterdi. Geçen yıl ağustos ayında 21,1 derece ile zirve yapan okyanus sıcaklıkları, bu yıl mart ayında 21,2 dereceye yükselerek yeni bir rekor kırdı. NOAA'dan deniz bilimci Gregory C. Johnson, yaptığı açıklamada, 2023'teki ortalama küresel okyanus sıcaklığının bir önceki yıla göre 0,25 derece arttığını ve bu artışın 20 yıllık bir dönemde meydana gelen ısınmanın bir yıllık kısmına denk geldiğini belirtti. Johnson, sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla birlikte, bu tür rekor sıcaklıkların gelecekte de devam etmesinin beklendiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/brezilya-resmen-buharlasacak-sicaklik-60-dereceyi-gecerek-dunya-rekoru-kirdi-1081827681.html
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küresel ısınma, okyanus, sıcaklık, abd, deniz, sera gazı
küresel ısınma, okyanus, sıcaklık, abd, deniz, sera gazı
Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı rekor kırdı: '20 yılda artması gereken sıcaklık 1 yılda artıyor'
Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, 2023 yılının mart ayı rekorunu kırarak 21,2 dereceye yükselerek 'bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık' seviyesine ulaştı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Maine Üniversitesi'ne bağlı Climate Reanalyzer tarafından sağlanan verilere göre, küresel ısınma etkisiyle okyanus yüzeyindeki sıcaklıklar aşırı artış gösterdi.
Geçen yıl ağustos ayında 21,1 derece ile zirve yapan okyanus sıcaklıkları, bu yıl mart ayında 21,2 dereceye yükselerek yeni bir rekor kırdı. NOAA'dan deniz bilimci Gregory C. Johnson, yaptığı açıklamada, 2023'teki ortalama küresel okyanus sıcaklığının bir önceki yıla göre 0,25 derece arttığını ve bu artışın 20 yıllık bir dönemde meydana gelen ısınmanın bir yıllık kısmına denk geldiğini belirtti.
Johnson, sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla birlikte, bu tür rekor sıcaklıkların gelecekte de devam etmesinin beklendiğini vurguladı.