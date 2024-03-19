https://sputniknews.com.tr/20240319/brezilya-resmen-buharlasacak-sicaklik-60-dereceyi-gecerek-dunya-rekoru-kirdi-1081827681.html

Brezilya resmen 'buharlaşacak': Sıcaklık 60 dereceyi geçerek dünya rekoru kırdı

Brezilya resmen 'buharlaşacak': Sıcaklık 60 dereceyi geçerek dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio da hava tüm zamanların rekor seviyesindeki sıcaklığa ulaştı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T09:50+0300

2024-03-19T09:50+0300

2024-03-19T09:50+0300

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sıcak hava

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hava durumu

rio de janerio

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası, ülkede tarihi bir rekorun kırılmasına neden oldu. Brezilya medyasının Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırdığı haberlere göre, 16 Mart'ta kentte hissedilen 60,1 santigrat sıcaklık, tüm zamanların en yükseği olarak kaydedildi. Önceki rekor 59,7 idi Daha önce de Brezilya çok sıcak havalarla karşı karşıya kalmış, 18 Kasım 2023'te kaydedilen 59,7 santigrat dereceyi geçmişti.Uzmanlar, bu olağanüstü sıcaklıkların 'El Nino' adı verilen hava olaylarından kaynaklandığını belirtti. Bu durum ülkede sıcaklık rekorlarının daha sık meydana gelebileceğini gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230902/cehennemini-yasayarak-rekor-kirdi-son-125-yilin-en-sicak-yaz-mevsimi-oldugu-duyuruldu-1075126793.html

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brezilya, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, hava durumu, rio de janerio