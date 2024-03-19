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Brezilya resmen 'buharlaşacak': Sıcaklık 60 dereceyi geçerek dünya rekoru kırdı
Brezilya resmen 'buharlaşacak': Sıcaklık 60 dereceyi geçerek dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio da hava tüm zamanların rekor seviyesindeki sıcaklığa ulaştı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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sıcak
sıcak hava
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası, ülkede tarihi bir rekorun kırılmasına neden oldu. Brezilya medyasının Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırdığı haberlere göre, 16 Mart'ta kentte hissedilen 60,1 santigrat sıcaklık, tüm zamanların en yükseği olarak kaydedildi. Önceki rekor 59,7 idi Daha önce de Brezilya çok sıcak havalarla karşı karşıya kalmış, 18 Kasım 2023'te kaydedilen 59,7 santigrat dereceyi geçmişti.Uzmanlar, bu olağanüstü sıcaklıkların 'El Nino' adı verilen hava olaylarından kaynaklandığını belirtti. Bu durum ülkede sıcaklık rekorlarının daha sık meydana gelebileceğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230902/cehennemini-yasayarak-rekor-kirdi-son-125-yilin-en-sicak-yaz-mevsimi-oldugu-duyuruldu-1075126793.html
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brezilya, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, hava durumu, rio de janerio
brezilya, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, hava durumu, rio de janerio

Brezilya resmen 'buharlaşacak': Sıcaklık 60 dereceyi geçerek dünya rekoru kırdı

09:50 19.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELCopacabana sahili Rio de Janeiro
Copacabana sahili Rio de Janeiro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio da hava tüm zamanların rekor seviyesindeki sıcaklığa ulaştı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası, ülkede tarihi bir rekorun kırılmasına neden oldu.
Brezilya medyasının Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırdığı haberlere göre, 16 Mart'ta kentte hissedilen 60,1 santigrat sıcaklık, tüm zamanların en yükseği olarak kaydedildi.

Önceki rekor 59,7 idi

Daha önce de Brezilya çok sıcak havalarla karşı karşıya kalmış, 18 Kasım 2023'te kaydedilen 59,7 santigrat dereceyi geçmişti.
Uzmanlar, bu olağanüstü sıcaklıkların 'El Nino' adı verilen hava olaylarından kaynaklandığını belirtti. Bu durum ülkede sıcaklık rekorlarının daha sık meydana gelebileceğini gösteriyor.
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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