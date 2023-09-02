https://sputniknews.com.tr/20230902/cehennemini-yasayarak-rekor-kirdi-son-125-yilin-en-sicak-yaz-mevsimi-oldugu-duyuruldu-1075126793.html
'Cehennemini' yaşayarak rekor kırdı: Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi olduğu duyuruldu
'Cehennemini' yaşayarak rekor kırdı: Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi olduğu duyuruldu
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede son 125 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T12:14+0300
2023-09-02T12:14+0300
2023-09-02T12:14+0300
yaşam
japonya
sıcaklık
yaz
rekor
açıklama
bilim
araştırma
fukuşima
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Açıklamaya göre, Haziran ila Ağustos döneminde ülkenin 15 farklı bölgesinde sıcaklık ölçümü yapıldı.Yaz mevsimi ortalama sıcaklık sapmasının 1.76 santigrat derece yükseldiği ortaya çıktı.16 Temmuz-23 Ağustos’ta ise ülke çapında 915 noktanın 106’sında, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi. Açıklamada, “2023 yazında, ortalama yaz mevsimi sıcaklığı kuzey, doğu ve batı Japonya’da oldukça yüksek. Japonya’da yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 1898 yazından beri en yüksek” denildi.Ağustos ayı başında ise kuzeydoğudaki Fukuşima’da sıcaklık 40 santigrat derece olarak kayda geçti. Bu sıcaklık Japonya’da 2023 yılının en sıcak günü oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/japonya-basbakani-kisida-radyoaktif-atik-sudan-etkilenmedigini-kanitlamak-icin-deniz-urunu-yedi-1075050338.html
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japonya, sıcaklık, yaz, rekor, açıklama, bilim, araştırma, fukuşima
japonya, sıcaklık, yaz, rekor, açıklama, bilim, araştırma, fukuşima
'Cehennemini' yaşayarak rekor kırdı: Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi olduğu duyuruldu
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede son 125 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi.
Açıklamaya göre, Haziran ila Ağustos döneminde ülkenin 15 farklı bölgesinde sıcaklık ölçümü yapıldı.
Yaz mevsimi ortalama sıcaklık sapmasının 1.76 santigrat derece yükseldiği ortaya çıktı.
16 Temmuz-23 Ağustos’ta ise ülke çapında 915 noktanın 106’sında, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi. Açıklamada, “2023 yazında, ortalama yaz mevsimi sıcaklığı kuzey, doğu ve batı Japonya’da oldukça yüksek. Japonya’da yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 1898 yazından beri en yüksek” denildi.
Ağustos ayı başında ise kuzeydoğudaki Fukuşima’da sıcaklık 40 santigrat derece olarak kayda geçti. Bu sıcaklık Japonya’da 2023 yılının en sıcak günü oldu.