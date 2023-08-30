https://sputniknews.com.tr/20230830/japonya-basbakani-kisida-radyoaktif-atik-sudan-etkilenmedigini-kanitlamak-icin-deniz-urunu-yedi-1075050338.html

Japonya Başbakanı Kişida, radyoaktif atık sudan etkilenmediğini kanıtlamak için deniz ürünü yedi

Japonya Başbakanı Kişida, radyoaktif atık sudan etkilenmediğini kanıtlamak için deniz ürünü yedi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, enerji santralinden okyanusa aktarılan sudaki deniz ürünlerini canlı yayında yiyerek halka mesaj gönderdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:04+0300

2023-08-30T15:04+0300

2023-08-30T15:05+0300

japonya

deniz ürünleri

deniz ürünü

fumio kişida

radyoaktif

radyoaktif sızıntı

radyoaktif madde

okyanus

dünya

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Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, nüükleer enerji santralinden okyanusa arıtılmış radyoaktif su boşaltılan Fukuşima bölgesinden gelen balık ve deniz ürünlerini yedi. Dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok uzman ise bunun bir hata olduğunun altını çizerek en az 12 yıl daha bölgede yetişen hiçbir şeyin yenmemesi gerektiğini açıkladı.2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı.Aradan 12 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı. Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşalttı.Hükümet, su tahliyesinin muhtemelen 30 yıllık bir süre içinde tamamlanmasını bekliyor. Tahliye kapsamında su, oldukça küçük miktarlarda okyanusa boşaltılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230825/rus-okyanus-bilimciden-uyari-125-yil-japonyadan-deniz-urunu-yemeyin-1074929100.html

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japonya, deniz ürünleri, deniz ürünü, fumio kişida, radyoaktif, radyoaktif sızıntı, radyoaktif madde, okyanus