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https://sputniknews.com.tr/20230830/japonya-basbakani-kisida-radyoaktif-atik-sudan-etkilenmedigini-kanitlamak-icin-deniz-urunu-yedi-1075050338.html
Japonya Başbakanı Kişida, radyoaktif atık sudan etkilenmediğini kanıtlamak için deniz ürünü yedi
Japonya Başbakanı Kişida, radyoaktif atık sudan etkilenmediğini kanıtlamak için deniz ürünü yedi
Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, enerji santralinden okyanusa aktarılan sudaki deniz ürünlerini canlı yayında yiyerek halka mesaj gönderdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:04+0300
2023-08-30T15:05+0300
japonya
deniz ürünleri
deniz ürünü
fumio kişida
radyoaktif
radyoaktif sızıntı
radyoaktif madde
okyanus
dünya
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, nüükleer enerji santralinden okyanusa arıtılmış radyoaktif su boşaltılan Fukuşima bölgesinden gelen balık ve deniz ürünlerini yedi. Dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok uzman ise bunun bir hata olduğunun altını çizerek en az 12 yıl daha bölgede yetişen hiçbir şeyin yenmemesi gerektiğini açıkladı.2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı.Aradan 12 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı. Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşalttı.Hükümet, su tahliyesinin muhtemelen 30 yıllık bir süre içinde tamamlanmasını bekliyor. Tahliye kapsamında su, oldukça küçük miktarlarda okyanusa boşaltılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rus-okyanus-bilimciden-uyari-125-yil-japonyadan-deniz-urunu-yemeyin-1074929100.html
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japonya, deniz ürünleri, deniz ürünü, fumio kişida, radyoaktif, radyoaktif sızıntı, radyoaktif madde, okyanus
japonya, deniz ürünleri, deniz ürünü, fumio kişida, radyoaktif, radyoaktif sızıntı, radyoaktif madde, okyanus

Japonya Başbakanı Kişida, radyoaktif atık sudan etkilenmediğini kanıtlamak için deniz ürünü yedi

15:04 30.08.2023 (güncellendi: 15:05 30.08.2023)
© AAFumio Kişida, Japonya Başbakanı
Fumio Kişida, Japonya Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, enerji santralinden okyanusa aktarılan sudaki deniz ürünlerini canlı yayında yiyerek halka mesaj gönderdi.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve bazı bakanlar, nüükleer enerji santralinden okyanusa arıtılmış radyoaktif su boşaltılan Fukuşima bölgesinden gelen balık ve deniz ürünlerini yedi. Dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok uzman ise bunun bir hata olduğunun altını çizerek en az 12 yıl daha bölgede yetişen hiçbir şeyin yenmemesi gerektiğini açıkladı.
2011 yılında gerçekleşen tsunami felaketinden sonra hasar gören Fukuşima'daki nükleer santralde sızıntı meydana gelmiş ve radyoaktif sular oradaki dev tanklarda depolanmaya başlamıştı.
Aradan 12 yıl geçti ve santral bölgesinde bulunan su depolama tankları yavaş yavaş dolmaya başladı. Yetkililer artık su depolayacak alan kalmadığını belirtirken, yaklaşık 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa boşalttı.
Hükümet, su tahliyesinin muhtemelen 30 yıllık bir süre içinde tamamlanmasını bekliyor. Tahliye kapsamında su, oldukça küçük miktarlarda okyanusa boşaltılacak.
Fukuşima - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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