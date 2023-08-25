https://sputniknews.com.tr/20230825/rus-okyanus-bilimciden-uyari-125-yil-japonyadan-deniz-urunu-yemeyin-1074929100.html
Rus okyanus bilimciden uyarı: 12.5 yıl Japonya'dan deniz ürünü yemeyin
Rus okyanus bilimciden uyarı: 12.5 yıl Japonya'dan deniz ürünü yemeyin
Rus okyanus bilimci Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T12:10+0300
2023-08-25T12:10+0300
2023-08-25T12:10+0300
dünya
trityum
japonya
fukuşima
boşaltma
pasifik okyanusu
tehlike
atık
atık su
radyoaktif
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Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Oşinoloji Bölümü kıdemli öğretim görevlisi Sergey Mukhametov yaptığı açıklamada, trityumun ömrünü yarılamasının 12.5 yıl olduğunu ve bu süre zarfında Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi.24 Ağustos'ta Japonya, Fukushima-1 acil durum nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na su boşaltmaya başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) boşaltımın başladığını doğruladı ve ajans uzmanlarının prosedürün güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için sahada çalıştığını söyledi.Mukhametov, "Trityumun yarı ömrü olan 12.5 yıl boyunca, Fukuşima atık duyunun boşaltıldığı alanında yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasını tavsiye ederim. Bir yandan, hepsinin okyanusta seyreltileceği açıktır. Ancak diğer yandan radyasyonun dokularda biriktiği unutulmamalı, besin zincirinde organizma ne kadar yüksekse, ona o kadar fazla radyasyon aktarılacağı bilinmektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/japonya-fukusimadaki-radyoaktif-atik-suyu-okyanusa-bosaltmaya-basladi-1074891950.html
japonya
fukuşima
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trityum, japonya, fukuşima, boşaltma, pasifik okyanusu, tehlike, atık, atık su, radyoaktif, radyoaktif madde, radyoaktif sızıntı, japon denizi, sağlık, uyarı, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
trityum, japonya, fukuşima, boşaltma, pasifik okyanusu, tehlike, atık, atık su, radyoaktif, radyoaktif madde, radyoaktif sızıntı, japon denizi, sağlık, uyarı, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
Rus okyanus bilimciden uyarı: 12.5 yıl Japonya'dan deniz ürünü yemeyin
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Rus okyanus bilimci Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi.
Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Oşinoloji Bölümü kıdemli öğretim görevlisi Sergey Mukhametov yaptığı açıklamada, trityumun ömrünü yarılamasının 12.5 yıl olduğunu ve bu süre zarfında Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi.
24 Ağustos'ta Japonya, Fukushima-1 acil durum nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na su boşaltmaya başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) boşaltımın başladığını doğruladı ve ajans uzmanlarının prosedürün güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için sahada çalıştığını söyledi.
Mukhametov, "Trityumun yarı ömrü olan 12.5 yıl boyunca, Fukuşima atık duyunun boşaltıldığı alanında yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasını tavsiye ederim. Bir yandan, hepsinin okyanusta seyreltileceği açıktır. Ancak diğer yandan radyasyonun dokularda biriktiği unutulmamalı, besin zincirinde organizma ne kadar yüksekse, ona o kadar fazla radyasyon aktarılacağı bilinmektedir" dedi.