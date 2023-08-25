https://sputniknews.com.tr/20230825/rus-okyanus-bilimciden-uyari-125-yil-japonyadan-deniz-urunu-yemeyin-1074929100.html

Rus okyanus bilimciden uyarı: 12.5 yıl Japonya'dan deniz ürünü yemeyin

Rus okyanus bilimciden uyarı: 12.5 yıl Japonya'dan deniz ürünü yemeyin

Rus okyanus bilimci Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T12:10+0300

2023-08-25T12:10+0300

2023-08-25T12:10+0300

dünya

trityum

japonya

fukuşima

boşaltma

pasifik okyanusu

tehlike

atık

atık su

radyoaktif

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Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Oşinoloji Bölümü kıdemli öğretim görevlisi Sergey Mukhametov yaptığı açıklamada, trityumun ömrünü yarılamasının 12.5 yıl olduğunu ve bu süre zarfında Fukuşima-1 nükleer santralinden atık su boşaltılan bölgede yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasının daha iyi olacağını söyledi.24 Ağustos'ta Japonya, Fukushima-1 acil durum nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na su boşaltmaya başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) boşaltımın başladığını doğruladı ve ajans uzmanlarının prosedürün güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için sahada çalıştığını söyledi.Mukhametov, "Trityumun yarı ömrü olan 12.5 yıl boyunca, Fukuşima atık duyunun boşaltıldığı alanında yakalanan Japon deniz ürünlerinin kullanılmamasını tavsiye ederim. Bir yandan, hepsinin okyanusta seyreltileceği açıktır. Ancak diğer yandan radyasyonun dokularda biriktiği unutulmamalı, besin zincirinde organizma ne kadar yüksekse, ona o kadar fazla radyasyon aktarılacağı bilinmektedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/japonya-fukusimadaki-radyoaktif-atik-suyu-okyanusa-bosaltmaya-basladi-1074891950.html

japonya

fukuşima

pasifik okyanusu

japon denizi

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