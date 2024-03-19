https://sputniknews.com.tr/20240319/kremlinden-nato-genel-sekreteri-stoltenbergin-guney-kafkasya-turuna-iliskin-aciklama-geldi-1081845537.html
Kremlin'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Güney Kafkasya turuna ilişkin açıklama geldi
Kremlin'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Güney Kafkasya turuna ilişkin açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Güney Kafkasya'da giderek artan temaslarını dikkatle izlediklerini ve Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:01+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Söz konusu temasların Kafkas ülkelerinin egemen hakları olduğunu belirten Peskov, ancak NATO'nun bölgedeki nüfuz ve varlığını genişletme girişimlerinin Kafkasya'daki durumun istikrarına ve öngörülebilirliğine katkı yapacak nitelikte olmadığının altını çizdi.Peskov, Stoltenberg'in bu ziyaretlerinin Rusya'nın güney sınırlarının güvenliği için tehdit oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine "NATO'nun Kafkasya'daki varlığını pekiştirme yönündeki genel arzusunun çok iyi farkındayız ve bu arzu çıplak gözle görülebiliyor" yanıtını verdi.Rusya'nın bu ziyaretleri elbette dikkatle takip ettiğini söyleyen Peskov, Moskova'nın da öncelikli olarak bu ülkelerle ilişkilere ve işbirliği araçlarına yoğunlaşma niyetinde olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-erivan-ve-bakuye-kalici-baris-cagrisi-1081836475.html
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nato, kafkasya, ermenistan, azerbaycan, jens stoltenberg, kremlin, dmitriy peskov, rusya
nato, kafkasya, ermenistan, azerbaycan, jens stoltenberg, kremlin, dmitriy peskov, rusya
Kremlin'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Güney Kafkasya turuna ilişkin açıklama geldi
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Güney Kafkasya'da giderek artan temaslarını dikkatle izlediklerini ve Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme niyetinde olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu temasların Kafkas ülkelerinin egemen hakları olduğunu belirten Peskov, ancak NATO'nun bölgedeki nüfuz ve varlığını genişletme girişimlerinin Kafkasya'daki durumun istikrarına ve öngörülebilirliğine katkı yapacak nitelikte olmadığının altını çizdi.
Peskov, Stoltenberg'in bu ziyaretlerinin Rusya'nın güney sınırlarının güvenliği için tehdit oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine "NATO'nun Kafkasya'daki varlığını pekiştirme yönündeki genel arzusunun çok iyi farkındayız ve bu arzu çıplak gözle görülebiliyor" yanıtını verdi.
Rusya'nın bu ziyaretleri elbette dikkatle takip ettiğini söyleyen Peskov, Moskova'nın da öncelikli olarak bu ülkelerle ilişkilere ve işbirliği araçlarına yoğunlaşma niyetinde olduğunu vurguladı.