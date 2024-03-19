https://sputniknews.com.tr/20240319/iletisim-baskanligi-vatandaslarin-tapularinin-teminat-olarak-gosterildigi-iddiasini-yalanladi-1081856747.html
İletişim Başkanlığı, 'Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı, 'Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği' iddiasını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T23:27+0300
2024-03-19T23:27+0300
2024-03-19T23:27+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
sosyal medya
dünya bankası
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240216/iletisim-baskanligindan-erzincanda-kuslar-siyanurden-oldu-iddiasina-iliskin-aciklama-1080815909.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medya, dünya bankası
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medya, dünya bankası
İletişim Başkanlığı, 'Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği' iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.
Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."