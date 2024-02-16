İletişim Başkanlığı'ndan 'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiasına ilişkin açıklama

Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir. Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz.