https://sputniknews.com.tr/20240216/iletisim-baskanligindan-erzincanda-kuslar-siyanurden-oldu-iddiasina-iliskin-aciklama-1080815909.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T21:12+0300
2024-02-16T21:12+0300
2024-02-16T21:12+0300
türkiye
siyanür
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyon
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Sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240216/isciler-hala-toprak-altinda-erzincandaki-altin-madeni-sahiplerinden-anagold-yeni-is-ilani-acti--1080798175.html
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siyanür, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon
siyanür, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon
İletişim Başkanlığı'ndan 'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir. Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz.