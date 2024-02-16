https://sputniknews.com.tr/20240216/isciler-hala-toprak-altinda-erzincandaki-altin-madeni-sahiplerinden-anagold-yeni-is-ilani-acti--1080798175.html
İşçiler hala toprak altında: Erzincan'daki altın madeni sahiplerinden Anagold, yeni iş ilanı açtı
İşçiler hala toprak altında: Erzincan'daki altın madeni sahiplerinden Anagold, yeni iş ilanı açtı
Sputnik Türkiye
İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Facia devam ederken şirketin tanımında “İnsanları önemseyen... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T13:43+0300
2024-02-16T13:43+0300
2024-02-16T13:43+0300
türkiye
maden
facia
maden faciası
maden ocağı
erzincan
siyanür
sodyum siyanür
altın madeni
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080722647_0:153:1433:959_1920x0_80_0_0_caa8ebb7db425a0190b5413c105c09e4.jpg
Erzincan'ın İliç ilinde 13 Şubat tarihinde yaşanan maden faciası ardından toprak yığını altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları sürerken, altın madeninin sahiplerinden olan Anagold firması 15 Şubat günü kaliteci kontrolü, örnekleme gibi alanlarda 8 birim için iş ilanı açtı. Şirket, felaket ardından faaliyetlerini durduğunu açıklamıştıMadenin çökmesi ardından gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla tepki çeken firma, tüm faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Olaydan sadece birkaç gün sonra firma, Linkedin adlı iş bulma platformunda ilan açtı. İlanda, "İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu ile şu metin paylaşıldı: İlerleyen saatlerde ilan kaldırıldıŞirket, belli bir süre ise ilanına geri çekti. Güncel olarak şirketin sosyal iş ağı profilindeki alanda 'başvurular artık kabul edilmiyor' uyarısı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240216/bakan-bayraktardan-maden-kazasina-iliskin-yorum-sirketin-yonetim-duzeyinde-zafiyet-var-1080789690.html
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080722647_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_00f284858d51eda6e640f46d8e811ee7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maden, facia, maden faciası, maden ocağı, erzincan, siyanür, sodyum siyanür, altın madeni
maden, facia, maden faciası, maden ocağı, erzincan, siyanür, sodyum siyanür, altın madeni
İşçiler hala toprak altında: Erzincan'daki altın madeni sahiplerinden Anagold, yeni iş ilanı açtı
İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Facia devam ederken şirketin tanımında “İnsanları önemseyen şirket kültürü” ifadesi kullanıldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilinde 13 Şubat tarihinde yaşanan maden faciası ardından toprak yığını altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları sürerken, altın madeninin sahiplerinden olan Anagold firması 15 Şubat günü kaliteci kontrolü, örnekleme gibi alanlarda 8 birim için iş ilanı açtı.
Şirket, felaket ardından faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı
Madenin çökmesi ardından gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla tepki çeken firma, tüm faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Olaydan sadece birkaç gün sonra firma, Linkedin adlı iş bulma platformunda ilan açtı.
İlanda, "İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu ile şu metin paylaşıldı:
Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:
– İnsanları önemseyen bir şirket kültürü
– Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak
– Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar
– Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar
İlerleyen saatlerde ilan kaldırıldı
Şirket, belli bir süre ise ilanına geri çekti. Güncel olarak şirketin sosyal iş ağı profilindeki alanda 'başvurular artık kabul edilmiyor' uyarısı bulunuyor.