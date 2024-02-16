https://sputniknews.com.tr/20240216/isciler-hala-toprak-altinda-erzincandaki-altin-madeni-sahiplerinden-anagold-yeni-is-ilani-acti--1080798175.html

İşçiler hala toprak altında: Erzincan'daki altın madeni sahiplerinden Anagold, yeni iş ilanı açtı

İşçiler hala toprak altında: Erzincan'daki altın madeni sahiplerinden Anagold, yeni iş ilanı açtı

Sputnik Türkiye

İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Facia devam ederken şirketin tanımında “İnsanları önemseyen... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T13:43+0300

2024-02-16T13:43+0300

2024-02-16T13:43+0300

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Erzincan'ın İliç ilinde 13 Şubat tarihinde yaşanan maden faciası ardından toprak yığını altında kalan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları sürerken, altın madeninin sahiplerinden olan Anagold firması 15 Şubat günü kaliteci kontrolü, örnekleme gibi alanlarda 8 birim için iş ilanı açtı. Şirket, felaket ardından faaliyetlerini durduğunu açıklamıştıMadenin çökmesi ardından gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla tepki çeken firma, tüm faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Olaydan sadece birkaç gün sonra firma, Linkedin adlı iş bulma platformunda ilan açtı. İlanda, "İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu ile şu metin paylaşıldı: İlerleyen saatlerde ilan kaldırıldıŞirket, belli bir süre ise ilanına geri çekti. Güncel olarak şirketin sosyal iş ağı profilindeki alanda 'başvurular artık kabul edilmiyor' uyarısı bulunuyor.

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maden, facia, maden faciası, maden ocağı, erzincan, siyanür, sodyum siyanür, altın madeni