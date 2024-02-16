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https://sputniknews.com.tr/20240216/bakan-bayraktardan-maden-kazasina-iliskin-yorum-sirketin-yonetim-duzeyinde-zafiyet-var-1080789690.html
Bakan Bayraktar'dan maden kazasına ilişkin yorum: 'Şirketin yönetim düzeyinde zafiyet var'
Bakan Bayraktar'dan maden kazasına ilişkin yorum: 'Şirketin yönetim düzeyinde zafiyet var'
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili eksiklikleri ve yapılan... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T10:24+0300
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Bakan Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Heyelan altında kalan işçilerin bulunduğu tahmin edilen alanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Bayraktar, bu kapsamda metal dedektörleri ve maden ekipmanları başta olmak üzere tüm teknik imkanların kullanılarak faaliyetlerin yürütüldüğünü aktardı.Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte işçilerin ailelerini ziyaret ettiklerini ve kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların tedbirleri alarak çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.Maden kazasındaki kusur ve noksanı bulunanları ortaya çıkaracaklarını vurgulayan Bayraktar, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.'Yargı gereğini yapacak'Bayraktar, kazayla ilgili hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğinin altını çizerek, "Ama en kısa sürede bu konuyla alakalı tüm sorumlular her ne kademede olursa, her ne aşamada olursa olsun mutlaka sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yargı burada gereğini yapacaktır diye düşünüyorum." dedi.Türkiye'nin maden konusunda yerli ve yabancı yatırıma açık olduğunu ancak herkesin aynı sorumlulukta davranmasının önem arz ettiğini kaydeden Bayraktar, konuyla alakalı hukuki sürecin işlediğini, resmi sürecin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.Bayraktar ayrıca kazayla alakalı bir sorumlunun daha gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.Sahada periyodik olarak ölçümler yapılıyorHeyelanın ardından tehlikeli sızıntı olduğu iddialarına ilişkin periyodik olarak gerekli ölçümlerin yapıldığını aktaran Bayraktar, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bir laboratuvar başta olmak üzere hem sahada hem de Ankara'da bir laboratuvarda da çevre sulardan ve topraktan alınan numunelerin test edildiğini söyledi.Bayraktar, "Dolayısıyla özellikle hem sudan aldığımız hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edeceğimiz süreç söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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Bakan Bayraktar'dan maden kazasına ilişkin yorum: 'Şirketin yönetim düzeyinde zafiyet var'

10:24 16.02.2024
© AA / Serhat ZaferBakan Bayraktar
Bakan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© AA / Serhat Zafer
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili eksiklikleri ve yapılan yanlışları ortaya çıkaracaklarını belirterek, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz." dedi.
Bakan Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Heyelan altında kalan işçilerin bulunduğu tahmin edilen alanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Bayraktar, bu kapsamda metal dedektörleri ve maden ekipmanları başta olmak üzere tüm teknik imkanların kullanılarak faaliyetlerin yürütüldüğünü aktardı.
Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte işçilerin ailelerini ziyaret ettiklerini ve kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların tedbirleri alarak çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.
Maden kazasındaki kusur ve noksanı bulunanları ortaya çıkaracaklarını vurgulayan Bayraktar, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

'Yargı gereğini yapacak'

Bayraktar, kazayla ilgili hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğinin altını çizerek, "Ama en kısa sürede bu konuyla alakalı tüm sorumlular her ne kademede olursa, her ne aşamada olursa olsun mutlaka sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yargı burada gereğini yapacaktır diye düşünüyorum." dedi.
Türkiye'nin maden konusunda yerli ve yabancı yatırıma açık olduğunu ancak herkesin aynı sorumlulukta davranmasının önem arz ettiğini kaydeden Bayraktar, konuyla alakalı hukuki sürecin işlediğini, resmi sürecin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.
Bayraktar ayrıca kazayla alakalı bir sorumlunun daha gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Sahada periyodik olarak ölçümler yapılıyor

Heyelanın ardından tehlikeli sızıntı olduğu iddialarına ilişkin periyodik olarak gerekli ölçümlerin yapıldığını aktaran Bayraktar, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bir laboratuvar başta olmak üzere hem sahada hem de Ankara'da bir laboratuvarda da çevre sulardan ve topraktan alınan numunelerin test edildiğini söyledi.
Bayraktar, "Dolayısıyla özellikle hem sudan aldığımız hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edeceğimiz süreç söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir." dedi.
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
TÜRKİYE
Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı
14 Şubat, 11:52
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