https://sputniknews.com.tr/20240319/hayaletli-gol-olarak-aniliyor-700-kisinin-mezarinin-oldugu-gole-aquapark-yapilacak--1081831725.html

Hayaletli göl olarak anılıyor: 700 kişinin mezarının olduğu göle aquapark yapılacak

Hayaletli göl olarak anılıyor: 700 kişinin mezarının olduğu göle aquapark yapılacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin kuzeyinde yer alan ve 1956'dan bu yana 700'den fazla kişinin mezarının bulunduğu 'hayaletli göl' üzerinde aquapark açılacağı belirtildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T11:24+0300

2024-03-19T11:24+0300

2024-03-19T12:31+0300

yaşam

mezar

hayalet

siyahi

insan

su parkı

aquapark

inşaat

baraj

ölüm

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ABD'nin Georgia eyaletinde geçmişte siyahilerin yaşadığı gölde 700'den fazla insanın mezarının olmasına rağmen aquapark açılacağı duyuruldu. 1950'lere kadar genellikle ekonomik durumu kötü olan insanların yaşadığı yerde hidrolik baraj inşa edileceğinin duyurulması ardından, birçok kişi bölgeden zorla çıkarılmıştı. O dönemden itibaren bölgede inşaatlar sonucu mezar taşlarının göl altında kalması insanlarda rahatsızlık yarattığı belirtilirken, hiçbir zaman inşaat yapılamayan gölde 1956'dan bu yana en az 700 kişinin yüzmeye geldiği sırada hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Gölün yapısının bozulması nedeniyle yüzmenin oldukça tehlikeli olduğu belirtirken, yakın zamanda ise gölün kenarına 'ününü kullanma amacıyla' bir aquapark açılacağı duyuruldu. Yetkililerin inşaata onay verdiği de açıklanırken, aquaparkın Georgia eyaletindeki en büyük su parklarından biri olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240315/peygamberligini-ilan-etmisti-ciftliginde-kimsesiz-mezarlar-bulundu-esir-251-cocuk-kurtarildi-1081713063.html

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mezar, hayalet, siyahi, insan, su parkı, aquapark, inşaat, baraj, ölüm, eğlence, eğlence merkezi, toplu ölüm