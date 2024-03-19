https://sputniknews.com.tr/20240319/hayaletli-gol-olarak-aniliyor-700-kisinin-mezarinin-oldugu-gole-aquapark-yapilacak--1081831725.html
Hayaletli göl olarak anılıyor: 700 kişinin mezarının olduğu göle aquapark yapılacak
Hayaletli göl olarak anılıyor: 700 kişinin mezarının olduğu göle aquapark yapılacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin kuzeyinde yer alan ve 1956'dan bu yana 700'den fazla kişinin mezarının bulunduğu 'hayaletli göl' üzerinde aquapark açılacağı belirtildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T11:24+0300
2024-03-19T11:24+0300
2024-03-19T12:31+0300
yaşam
mezar
hayalet
siyahi
insan
su parkı
aquapark
inşaat
baraj
ölüm
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ABD'nin Georgia eyaletinde geçmişte siyahilerin yaşadığı gölde 700'den fazla insanın mezarının olmasına rağmen aquapark açılacağı duyuruldu. 1950'lere kadar genellikle ekonomik durumu kötü olan insanların yaşadığı yerde hidrolik baraj inşa edileceğinin duyurulması ardından, birçok kişi bölgeden zorla çıkarılmıştı. O dönemden itibaren bölgede inşaatlar sonucu mezar taşlarının göl altında kalması insanlarda rahatsızlık yarattığı belirtilirken, hiçbir zaman inşaat yapılamayan gölde 1956'dan bu yana en az 700 kişinin yüzmeye geldiği sırada hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Gölün yapısının bozulması nedeniyle yüzmenin oldukça tehlikeli olduğu belirtirken, yakın zamanda ise gölün kenarına 'ününü kullanma amacıyla' bir aquapark açılacağı duyuruldu. Yetkililerin inşaata onay verdiği de açıklanırken, aquaparkın Georgia eyaletindeki en büyük su parklarından biri olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/peygamberligini-ilan-etmisti-ciftliginde-kimsesiz-mezarlar-bulundu-esir-251-cocuk-kurtarildi-1081713063.html
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mezar, hayalet, siyahi, insan, su parkı, aquapark, inşaat, baraj, ölüm, eğlence, eğlence merkezi, toplu ölüm
mezar, hayalet, siyahi, insan, su parkı, aquapark, inşaat, baraj, ölüm, eğlence, eğlence merkezi, toplu ölüm
Hayaletli göl olarak anılıyor: 700 kişinin mezarının olduğu göle aquapark yapılacak
11:24 19.03.2024 (güncellendi: 12:31 19.03.2024)
ABD'nin kuzeyinde yer alan ve 1956'dan bu yana 700'den fazla kişinin mezarının bulunduğu 'hayaletli göl' üzerinde aquapark açılacağı belirtildi.
ABD'nin Georgia eyaletinde geçmişte siyahilerin yaşadığı gölde 700'den fazla insanın mezarının olmasına rağmen aquapark açılacağı duyuruldu.
1950'lere kadar genellikle ekonomik durumu kötü olan insanların yaşadığı yerde hidrolik baraj inşa edileceğinin duyurulması ardından, birçok kişi bölgeden zorla çıkarılmıştı. O dönemden itibaren bölgede inşaatlar sonucu mezar taşlarının göl altında kalması insanlarda rahatsızlık yarattığı belirtilirken, hiçbir zaman inşaat yapılamayan gölde 1956'dan bu yana en az 700 kişinin yüzmeye geldiği sırada hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Gölün yapısının bozulması nedeniyle yüzmenin oldukça tehlikeli olduğu belirtirken, yakın zamanda ise gölün kenarına 'ününü kullanma amacıyla' bir aquapark açılacağı duyuruldu.
Yetkililerin inşaata onay verdiği de açıklanırken, aquaparkın Georgia eyaletindeki en büyük su parklarından biri olması bekleniyor.